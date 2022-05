Bruiloft dresscodes op een rij: dit trek je aan

Omdat dresscodes op zich vaak weinig concrete info bevatten en je niet volledig uit de toon wil vallen tussen de gestileerde gasten, is inlezen in wat de mogelijkheden zijn verstandig om te doen. We hebben de vaak voorkomende dresscodes daarom even voor je uitgelicht en uitgelegd. Zo blijft er voor jou meer tijd over voor het samenstellen van een feestelijke outfit.

White Tie

Als je deze dresscode op de uitnodiging vindt, kun je je voorbereiden op een chique bedoening. White tie, of soms ook omschreven als ‘crevate blanche’ betekent een lange galajurk, liefst met split en open rug. Elegantie staat in voorop. Een handtas is not done, maar een kleine clutch ‘mag’ wel. Wat betreft sieraden: alles mag, maar laat vooral je horloge thuis.

Tenue de Ville

Deze bruiloft dresscode is Frans voor stadskleding. Op de meeste bruiloften worden deze kledingvoorschriften vooral gewenst voor overdag. Een halflang jurkje of jumpsuit zijn dan gepast. Probeer wit te vermijden, maar juist kledingstukken in pastelkleuren te kiezen. Hakken in een zacht kleurtje zijn hier ook altijd goed.

Summer Chic

Denk hier aan zomerse, luchtige outfits, zoals zwierige jurken in zomerse kleuren en grote zonnebrillen. Alles aan deze dresscode mag een feestje zijn, dus uitpakken met lippenstift, gezellige handtassen en pumps in zomerse kleuren is geen overbodige luxe. Pas wel op dat je geen kermisattractie wordt door geen printjes te combineren en één kleurenpalet te kiezen.

Cocktail

Dit is zo’n beetje de meest feestelijke dresscode die je kunt treffen en daarom vaak alleen gebruikt voor in de avond. Een cocktailjurk is speels en sexy en heeft vaak vrouwelijke details, zoals een strik, ceintuur of ruche. Verder herken je een cocktailjurk aan een strakke bovenkant en een ‘zwierige’ onderkant die tot iets boven of op je knieën valt. Pumps passen perfect bij deze outfit.

Smart Casual

Hou je ervan om zelf je feestelijke outfit samen te stellen zonder al teveel verplichtingen, dan is deze dresscode vast je favoriet. Als er verwacht wordt dat je ‘smart casual’ naar de bruiloft komt, is het de bedoeling dat je vooral voelt wat bij je past en dat je aantrekt wat je normaal gesproken naar een feestelijke gelegenheid draagt. Denk aan een rok met blouse of een pantalon met een top in een leuk kleurtje. Hakken zijn aan te raden.

