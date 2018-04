Bruiloft? Dit zijn de beste jurken, rokken, broeken én jumpsuits

Feestelijke outfits die ook nog een beetje flatteren zijn soms best moeilijk te vinden. Zeker als je naar een bruiloft gaat waar een strikte dresscode geldt. Daarom zetten we de leukste jurken, rokken, broeken én jumpsuits voor je op een rij.

Omdat nou eenmaal niet iedereen zin heeft in een jurk.

Bruiloften worden over het algemeen in de lente en de zomer gevierd: het bruiloftsseizoen loopt officieel van april tot en met september. Iedereen wil natuurlijk zoveel mogelijk kans op mooi weer.

Wat trek je aan?

Voor de meeste bruiloften geldt dat je geen wit moet dragen – tenzij specifiek aangegeven op de uitnodiging. Je wil de bruid natuurlijk niet overstemmen. Wat wel te dragen? Feestelijke kleding met een chique tintje en een vrolijke uitstraling (het is tenslotte feest!). Denk aan gezellige kleuren, zomerse prints of juist pasteltinten. Zwart of donkerblauw kan natuurlijk wel, maar is minder gebruikelijk.