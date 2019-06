Van brunette naar blondine? Dít moet je weten

Als je donker haar hebt, heb je er vast wel eens over gefantaseerd hoe het zou zijn om blonde lokken te hebben. Je haar oplichten is echter niet zomaar gepiept. Daarom doe je er goed aan de volgende dingen in gedachte te houden wanneer je de sprong waagt.

Dit is alles wat je moet weten voordat je in de kappersstoel neerstrijkt.

Advertentie

1. Wat zijn de opties?

Eigenlijk kun je het op twee manieren aanpakken. De eerste is dat je je eigen haar ontkleurt voordat de kleur die je wilt hebben wordt ingezet. Als je van nature een brunette bent, kun je nooit meteen een blondine worden. Twee stappen dus: eerst ontkleuren, dan inkleuren. Een andere mogelijkheid zijn highlights. Er zijn verschillende highlight-technieken, maar het komt er bij allemaal op neer dat verschillende delen van je haar worden opgelicht in plaats van je hele haar van wortel tot punt te blonderen.

2. Waar moet je de kapper om vragen?

Kom goed beslagen ten ijs om teleurstellingen te voorkomen. Omdat jij bij ‘as’ of honingblond’ misschien een andere voorstelling hebt dan je kapper, doe je er altijd goed aan om foto’s te laten zien. Probeer als je foto’s zoekt altijd foto’s te zoeken van modellen met een vergelijkbare huid- en oogkleur als jij. Zo is de kans het grootst dat je eindigt met een kleur blond die natuurlijk oogt.

Vraag de kapper altijd wat haalbaar is binnen een dag. De kans is groot dat je meerdere afspraken nodig hebt voor het gewenste resultaat. Geef het de tijd. Het is gezonder voor je haar om in stappen te werken dan in één dag van ravenzwart naar platinablond te gaan.

3. Bereid je op de afspraak voor

Blondering op je hoofdhuid is geen pretje. Was je haar tot een dag of twee van tevoren niet meer zodat de natuurlijke oliën een beschermlaagje vormen en het branderige gevoel verminderen. Probeer ook niet te veel met je handen aan je hoofdhuid te zitten. Iedere keer wanneer je krabt, creëer je een mini-wondje wat het oplichten nog gevoeliger maakt.

Besteed ook wat meer aandacht aan de verzorging van je haar in de weken voor het kappersbezoek. Zorg dat het in de best mogelijke staat verkeert, want hoe je het ook went of keert: blonderen zal je haar altijd beschadigen.

4. Het laatste wat je moet weten

Als blondine door het leven gaan is leuk en reken maar op complimentjes, maar er is een keerzijde. Je moet vaak naar de kapper om de kleur bij te houden en moet flink investeren in haarmaskers en conditioners om het gezond houden. Dat branderige gevoel op je hoofdhuid wordt mettertijd minder. De haartextuur verandert ook: door de blondering voelt het stugger (wat prettig is als je fijn haar hebt). En tot slot: neem wat snacks en een boek mee, want reken maar dat je wel even zoet bent.

Deel je het eindresultaat met ons?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Pure Wow. Beeld: iStock