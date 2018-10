Bij déze budgetsupermarkt koop je een hippe teddy coat voor nog geen 30 euro

Wil je zeker weten dat je er deze winter warm én een beetje hip bijloopt? Dan is de teddy coat de jas die niet mag ontbreken in jouw kast dit najaar. Het goede nieuws: zo’n jas hoeft helemaal niet duur te zijn.

De teddy coat zagen we vorige winter al in de winkels, maar dit jaar zijn ze populairder dan ooit. De jas die lijkt op de vacht van een teddybeer (ja, vandaar die naam) ziet er niet alleen heel leuk uit, de jassen zijn ook nog eens lekker warm. Perfect voor de koudere winterdagen. Wil je dit jaar niet te veel geld uitgeven aan een winterjas? Hoeft ook niet! Vanaf 9 oktober verkoopt Aldi namelijk deze hippe teddy coat in twee verschillende kleuren: zwart en groen. Tel daar het fijne prijsje van €29,99 bij op en dat wordt rennen naar de winkels voor alle jassen uitverkocht zijn.

Dit bericht bekijken op Instagram Never too old for a teddy 🐻 Which colour? Een bericht gedeeld door Havetolove (@havetolovefashion) op 7 Okt 2018 om 9:38 (PDT)

Beeld: iStock.