Iedereen lijkt nog volledig in de ban te zijn van het kersverse echtpaar Harry en Meghan. Ook toen het koppel hun debuut maakte als getrouwd stel zag Meghan eruit om door een ringetje te halen.

Om haar er elke keer weer zo stralend uit te laten zien, komt er best wat make-up aan te pas. En speciaal voor ons fans maakt haar visagist nu haar favoriete mascara bekend.

Maybelline

In een interview met Hello! vertelde Lydia Sellers, Meghans stylist, dat Meghan haar een mascara had aangeraden: de Lash Sensational Luscious Mascara van Maybelline. De mascara is gewoon in Nederland te verkrijgen, en dat voor nog geen 10 euro.

Overtuigd

Ook Lydia lijkt overtuigd te zijn van de budgetmascara na het advies van Meghan: “Sinds Meghan me vertelde over deze mascara, heb ik er altijd wel eentje in mijn make-upkit zitten. Dit exemplaar is ideaal om je wimpers te benadrukken en je look af te werken. Hij geeft zowel extra volume als lengte, en de formule is erg hydraterend.”

Bron: flair.be. Beeld: iStock