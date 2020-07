Déze budgetsupermarkt komt met een hilarische kledinglijn

Als je op zoek bent naar een nieuw t-shirt voor de zomer of een leuk paar sneakers, hebben we de gouden tip voor je. Want in plaats van een fiks bedrag uit te geven in een dure kleding- of schoenenwinkel, kun je ook gewoon naar de supermarkt gaan. Budgetketen Lidl brengt namelijk een ware kledinglijn uit.

Twee vliegen in één klap: tijdens je dagelijkse boodschappen ook gelijk een nieuwe outfit scoren.

Succesvolle kledinglijn

Dat een budgetwinkel succes kan hebben met een kledinglijn, bleek eerder al toen onder andere winkelketens Zeeman en Hema met een eigen hilarische kledinglijn op de proppen kwamen. De items vlogen als warme broodjes over de toonbank en werden zelfs voor torenhoge prijzen doorverkocht op Marktplaats. En dus kon Lidl niet achterblijven.