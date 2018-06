Met deze bijzondere cadeaus verwelkomde koningin Elizabeth Meghan in de familie

Om Meghan Markle een warm welkom te geven in de familie, heeft Queen Elizabeth haar voor én na de bruiloft flink verwend. Dat blijkt wel uit de juwelen die de kersverse Duchess nu bezit.

Sinds Meghan getrouwd is met prins Harry, heeft ze een sieradencollectie dat meer dan een miljoen pond waard is, weet Daily Mail. Een deel had ze zelf al, maar de juwelen die ze van het Britse koningshuis heeft gekregen zijn natuurlijk veel meer waard. Daarom een overzicht van de glinsterende cadeaus die ze uit de portemonnee van Queen Elizabeth heeft ontvangen.

1. Tiara ter waarde van 450.000 pond (514.773 euro)

Het duurste cadeau van het Britse koningshuis aan Meghan, is de tiara die ze op de bruiloft droeg. Deze heeft ze in bruikleen gekregen. Het sieraad is oorspronkelijk namelijk van koningin Mary, de oma van koningin Elizabeth.

2. Cartier-armband ter waarde van 241.000 pond (275.683 euro)

Die zal je vast niet ontgaan zijn op het moment dat Meghan en Harry de trouwringen om elkaars vinger schoven. Meghan droeg het sieraad tijdens de huwelijksceremonie om haar rechterpols. Deze is gemaakt van achttien karaats witgoud en bestaat uit meer dan honderd diamanten.

3. Verlovingsring ter waarde van 140.000 pond (160.148 euro)

Hoe bijzonder deze verlovingsring is, hebben we eerder al uitgebreid beschreven. In het kort: de ring is door Harry zelf ontworpen en bezit twee diamant die van prinses Diana zijn geweest.

4. Gouden trouwring, waarde onbekend

De Queen schonk Meghan een ring gemaakt van goud uit Wales. Zowel haar als de platinum trouwring van Harry, werden gemaakt door Cleave and Company.

5. Cartier-oorbellen ter waarde van 60.000 pond (68.635 euro)

Meghan droeg deze superglinsterende chandeliers tijdens de huwelijksreceptie. Ze komen uit dezelfde lijn als bovengenoemde armband, en zijn dan ook achttien karaats witgoud en bezet met negentien diamanten.

6. Roosvormige oorbellen ter waarde van 1.395 pond (1596 euro)

Bij haar eerste publieke verschijning na de royal wedding, namelijk het tuinfeest ter ere van prins Charles’ zeventigste verjaardag, droeg Meghan oorbellen van Idylle La Rose, van de Belgische ontwerpster Vanessa Tugendhaft. Ze zijn van roségoud en bezet met diamantjes.

7. Symbolische ‘Infinie’-ring ter waarde van 1.130 pond (1.292 euro)

Bij bovengenoemde oorbellen, hoort de ‘Infinie’-ring van dezelfde Belgische sieradenontwerpster. Deze ring staat symbool voor eindeloze liefde en is net als de oorbellen van roségoud en bezet met diamantjes. Meghan droeg de ring voor het eerst bij een bezoek aan Belfast in maart.

8. Dooparmbandje ter waarde van 520 pond (595 euro)

Voordat Meghan met Harry in het huwelijksbootje stapte, moest ze gedoopt worden. Na die ceremonie zou ze een witgoud armbandje met een diamanten kruis in het midden cadeau hebben gekregen van de royals.

Poeh… welkom in de familie, Meghan!

Bron: Daily Mail, People, CNN, Cartier. Beeld: ANP

