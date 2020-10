Camilla Parker Bowles schittert van top tot teen in ‘oude’ outfit

Royals hebben vaak zoveel prachtige outfits tot hun beschikking dat ze iedere dag iets anders kunnen aantrekken. Zonde, moet Camilla Parker Bowles gedacht hebben. Ze was maandagmiddag namelijk te zien in een paars pak dat ze ook in 2013 droeg.

De hertogin bezocht de gemeenteraad van Wiltshire om het personeel te bedanken voor hun werk en inzet tijdens de piek van de pandemie. Niet alleen het personeel, maar ook vrijwilligers hebben zich op verschillende manieren ingezet en Camilla wilde hen graag haar waardering uitspreken.

Suède laarzen

Tijdens het bezoek droeg de hertogin een getailleerd jasje met ruiten en een bijpassende rok. Deze outfit droeg ze ook in 2013 tijdens een bezoek aan een manage. Dit was niet het enige oude kledingstuk dat ze droeg, want daaronder droeg ze precies dezelfde schoenen als zeven jaar geleden: zwarte, kniehoge laarzen van suède. In deze tijd mag een mondkapje natuurlijk niet ontbreken, dus ook daarvoor koos ze een modieus exemplaar uit. Op de foto’s is te zien met een blauw, gebloemd mondkapje.

🚂 The Duchess of Cornwall arrives at Paddington Station today to thank British Transport Police and Network Rail staff for the work they do to keep us on the move safely.@BTP @networkrail pic.twitter.com/o38kWuA7aA — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) October 27, 2020

The Duchess visited @wiltscouncil today to thank staff for their work to support the Covid-19 response. The council coordinated over 420 community and voluntary groups across Wiltshire, producing supporting toolkits which were nationally recognised as examples of best practice. pic.twitter.com/A5OfN6DMDH — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) October 12, 2020

Bron: Womanandhome. Beeld: iStock