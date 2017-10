Carola ruimt haar kledingkast op en komt tot déze schokkende ontdekking

Libelle’s Carola (34) geeft het eerlijk toe: ze heeft een shopverslaving. Stiekem schaamt ze zich dat winkelen tot één van haar favoriete hobby’s behoort. Het roer gaat daarom rigoureus om: Carola gaat flink minder shoppen. In haar vorige vlog vertelde ze al hoé ze dat gaat doen.



Inmiddels werkt Carola al weer 2 maanden aan haar ‘plan de campagne’: ze mag per maand maximaal 66 euro aan kleding uitgeven. Dit is namelijk het bedrag wat de gemiddelde Nederlandse vrouw uitgeeft.

Missie kast opruimen

De vakantie is begonnen voor Carola: tijd om haar kledingkast eens flink uit te mesten. Dat gaat haar goed af: in haar vlog zien we prachtige strakke stapeltjes. Ondertussen koopt ze hét perfecte witte T-shirt in een van haar favoriete winkels van Arnhem. Eenmaal thuis krijgt haar nieuwe aanwinst een waardig plekje in haar kledingkast. En dan… Doet ze déze schokkende ontdekking. Oeps!

