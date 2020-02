Voor het behalen en behouden van een stralende huid, is gezonde voeding en een goede huidverzorging van groot belang. Er zijn ontelbaar crèmes op de markt, maar je kunt vanaf nu het best een variant met ceramiden bemachtigen.

Ceramiden worden niet voor niets het cement van de huid genoemd.

Wat zijn ceramiden?

Heb je nog nooit van ceramiden gehoord? Laten we je dan snel even bijpraten. Het zijn stofjes die bekend staan als vetzuren en ze vormen een belangrijk onderdeel van de buitenste beschermlaag van je huid. Ceramiden zijn huideigen stofjes en worden dan ook als een belangrijke bouwsteen van je huid gezien.

Hydratatie

Dit komt omdat deze stoffen ervoor zorgen dat de huidcellen goed bij elkaar blijven, en daarmee vochtverdamping tegengaan. Hierdoor blijft je huid langer gehydrateerd en voelt het een stuk soepeler aan. Uitdroging wordt dan ook flink verminderd, wat je huid zeer ten goede kan komen.

Belangrijk onderdeel

Het is niet voor niets dat er plots overal crèmes met dit ingrediënt opduiken. Het is een belangrijk onderdeel van goede gezichtscrèmes, al helemaal als je snel last hebt van een droge huid. Ook een schilferige en/of eczeemhuid kan baat hebben bij een crème met ceramiden.

Anti-aging

En ook mensen met een rijpere huid doen goed aan het gebruiken van gezichtscrèmes van ceramiden erin. Dat komt omdat de van nature aanwezige stof in de huid met de jaren steeds minder wordt. Op je 40e heb je naar verluidt nog maar 40% ceramiden over, en dat wordt mettertijd alleen maar minder. Smeren is daarom volgens experts zéker geen overbodige luxe.

Bron: Margriet. Beeld: iStock