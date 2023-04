Chic en fleurig: déze modetrend geeft ons lentekriebels

Een blazer is misschien wel een van de veelzijdigste kledingstukken. Hij past eigenlijk overal bij, of je nu een jeans, pantalon, rokje of jurk draagt. Daarnaast geeft-ie elke outfit direct een upgrade. Je ziet er meteen een stuk gekleder uit.

Laat je inspireren

Wij zijn dan ook blij dat we de blazer deze lente vaak gaan zien. En met name de kleurtjes die op dit moment in zijn doen ons hart sneller kloppen: blazers in pastelkleuren zijn namelijk helemaal hot en happening. En wat roept er nu meer lente dan mooie pasteltinten? Wij zetten hier alvast wat leuke exemplaren ter inspiratie voor je op een rijtje:

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door JB Elliot (@shopjbelliot) op 26 Apr 2023 om 2:50 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Henna Kinnunen | Asuntomyyjä (@byhennakoo) op 26 Apr 2023 om 2:51 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Moxxi Boutique (@moxxiboutique) op 26 Apr 2023 om 2:51 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door FIG BOUTIQUE (@figboutique) op 26 Apr 2023 om 2:52 PDT

Benieuwd hoe je deze trend stylet? Drie tips om de oversized blazer te dragen in onderstaande video.

Bron: Freundin, Instagram