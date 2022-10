Chique zelfmaker: prachtige polotrui met raglanmouwen

Deze chique donkerrode trui kun je ook zelf maken met dit breipatroon.

Polotrui met raglanmouwen

Maat: S - M / L - XL

Modelmaten

Bovenwijdte:106/120 cm

Lengte:58 cm

Materiaal WOOLADDICTS RESPECT (fijne merino, superfijne alpaca, polyamide) 500/600 g = 10/12 bollen wine 1025.0062.

LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 4 en 5. 1 korte rondbrnld Nr 4. 3 knopen. Je bestelt in de Libelle Shop het volledige blij-dat-ik-breipakket voor dít patroon.

Hier vind je het patroon en de werkbeschrijving.

Patroon I:

Nldn Nr 4: 1 kst, * 2 r st, 2 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst. In de volg nld de st br zoals ze zich voordoen.

Patroon II:

Nldn Nr 5: klein blokjespatroon: 1ste nld: 1 kst, * 2 av st, 2 r st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst. 2de + 4de nld: de st br zoals ze zich voordoen. 3de nld: 1 kst, * 2 r st, 2 av st *, van * tot * blijven herh, dwz verschoven tov de 1ste nld br. De 1ste tot de 4de nld blijven herh.

Tip 1: de kst enkel op het einde van de nld br, bij het begin van de nld de kst afh.

Tip 2: opvallende raglanmind: rechterkant = 1 kst, 1 r st, 1 overhaling (1 st afh, 1 r st br en de afgehaalde st over de gebreide st halen). Linkerkant = 2 st r samenbr, 1 r st, 1 kst. Als de opvallende mind niet meer mogelijk zijn de st telkens aan de rand afk.

Proeflapje

Patroon II: Nldn Nr 5:

22 st= 10 cm breed

32 nldn = 10 cm hoog

Rugpand

118/134 st opz met nldn Nr 4. In pat I br. Op 6 cm van de opzet met nldn Nr 5 in pat II verder br. Armsgat: op 32/29 cm van de opzet aan weersz 1x5/7 st afk = 108/120 st. Aansluitend voor de raglan aan weersz elke 2de nld 41x/45x1 st opvallend mind (zie tip 2) = 26/30 st. Hals: op 26/29 cm raglanhoogte de overbl 26/30 st soepel in het overeenstemmend pat afk.

Voorpand

Als het rugpand br. Armsgat: op 32/29 cm van de opzet aan weersz 1x5/7 st afk = 108/120 st. Aansluitend voor de raglan aan weersz elke 2de nld 35x/39x1 st opvallend mind.

Knoopboord: tegelijk op 40 cm van de opzet het midden vooraan markeren. Nu 1 nld als volgt br: tot 4 st voor de markering br, 7 nieuwe st opz, de overbl st van de linkernld laten liggen en het breiwerk keren. Vanaf de 1ste nld op de av kant in volg stekenindeling br: 1 kst, 6 st r ribbels (r op goede en av kant), de overbl st in het overeenstemmend pat verder br.

Hals: op 51/49 cm van de opzet aan de linkerkant 1x10/12 st afk en daarna elke 2de nld nog 2x4 st, 4x1 st traploos (zie belangrijke aanwijzingen) afk.

Knoopsgatboord: met de st in wacht als volgt verder br: 1 kst, 6 st r ribbels (r op goede en av kant), de overbl st in het overeenstemmend pat br.

Knoopsgaten: na 4 nldn 1 knoopsgat als volgt inbr: 1 kst, 2 r st br, de volg 2 st zonder werkdraad afk en meteen opnieuw opz. Dit knoopsgat om de 12 nldn nog 2x herh. Hals: als spiegelbeeld van de linkerhalsuitsnijding br.

Rechtermouw

58/62 st opz met nldn Nr 4. In pat I br. Op 8 cm van de opzet met nldn Nr 5 in pat II verder br, tegelijk in de 1ste nld verdeeld 12/16 st meerd = 70/78 st. Voor de mouwverbreding aan weersz elke 10de nld 12x1 st / afwiss elke 6de + 8ste nld 14x1 st meerd = 94/106 st.

Armsgat: op 46/44 cm van de opzet aan weersz 1x5/7 st afk = 84/92 st. Aansluitend voor de raglan aan de linkerkant elke 2de nld 41x/45x1 st opvallend mind. Tegelijk aan de rechterkant elke 2de nld 35x/39x1 st opvallend mind, daarna nog elke 2de nld 1x4 st, 1x3 st en 1x1 st afk.

Linkermouw

Als spiegelbeeld van de rechtermouw br.

Afwerking

Naden sluiten, hierbij de raglannaden met kleine steekjes naaien. De onderste korte rand van het knoopsgatboordje vastnaaien boven de korte rand van het knoopboordje.

Halsboord: met de rondbrnld ca 102/110 st opnemen (voorpand zonder korte randen van het knoop- en knoopsgatboordje = telkens 25/27 st, elke mouw = 14 st, rugpand = 24/28 st). In pat I br, hierbij de 1ste nld op de av kant met 1 kst, 1 r st, 2 av st, 2 r st beginnen en omgekeerd eindigen. Op 10 cm kraaghoogte alle st in het overeenstemmend pat soepel afk. Knopen aannaaien.

