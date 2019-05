Waarom je een citroen heel goed als beautyproduct kunt gebruiken

Een citroen komt altijd wel van pas in de keuken, maar ook jouw huid en haar zijn dol op de citrusvrucht. De citroen heeft namelijk een breed scala aan voordelen voor je schoonheid.

Dus hup, snel naar de supermarkt.

1. Vochtinbrengende crème

Citroenen hebben sterke antibacteriële eigenschappen, waardoor ze perfect zijn voor het schoonmaken van je gezicht. Mix thuis wat kokoswater met een paar druppels citroensap en je hebt je eigen moisturizer! De kokos hydrateert je huid en de citroen maakt je huid stralend schoon.

2. Ellebogen en knieën

Hebben je ellebogen en knieën een paar donkere vlekjes? Wrijf ze dan in met de helft van een citroen. Dit werkt zo goed aangezien citroenen boordevol vitamine C zitten. Dit is een ingrediënt dat de huid lichter maakt.

3. Mee-eters

Citroenen kunnen ook helpen om mee-eters te behandelen. Dit komt doordat ze citroenzuur bevatten, een natuurlijke vorm van alfahydroxyzuur. Na het reinigen wrijf je een schijfje citroen over de ergste plekken en binnen de kortste keren zijn die vervelende zwarte puntjes weg.

4. Reinigingsdoekjes

Meng een paar druppeltjes citroensap en theeboomolie in wat gedestilleerd water. Dip de wattenschijfjes in het water en gebruik ze als reinigingsdoekjes. Werkt hartstikke goed als je problematische huid hebt.

5. Huid

Citroenen zijn ontzettend goed voor je huid, door de vitamine C en het citroenzuur. Vitamine C is een geweldige antioxidant voor het neutraliseren van vrije radicalen en het stimuleren van de productie van collageen.

6. Nagelversterker

Heb je altijd gelmanicures? Dan krijgen je eigen nagels veel te verduren. Om ze te versterken kun je een mengsel maken van olijfolie met citroensap. Door je nagels daarin te laten weken, versterken ze.

7. Blonder

Als je haar al licht is, kun je met wat citroensap je haar nog lichter maken. Let op: breng het al aan voordat je je haar blootstelt aan zonlicht. Voor een ombre-effect concentreer je het citroensap naar de uiteinden van je haar. Doe dit wel voorzichtig, want je haar kan al snel een oranje gloed krijgen.

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock