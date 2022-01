Claudia (43): “Na een zware tijd wil ik er weer fris en fruitig uitzien”

Claudia Dullens

• 43 jaar

• leerkracht speciaal onderwijs

• 20 jaar getrouwd met David

• 2 dochters (16 en 11)

• lengte: 1.71 m

• kledingmaat: 40-42

Claudia

“Na jarenlang getob met mijn gewicht, ben ik eindelijk zover dat ik kan accepteren wie ik ben. Gelukkig voel ik me de laatste tijd een stuk fitter, alleen mis ik tips om er weer fris en fruitig uit te zien. Maar ik voel me weleens onzeker over mijn kleding, wat past nou echt bij mij? Ik draag vooral nette joggingbroeken met een shirt en sneakers. Lekke praktisch, maar ik zou me ook wel wat vrouwelijker willen kleden.”

Inge van der Plas (53) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: ‘INGEbrows’. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality.

Inge over Claudia “Claudia heeft een volle bos haar, maar het hangt te veel. Daarom knip ik het in laagjes, zodat aan de voorkant meer openheid ontstaat. Ik maak de kleur lekker licht voor een frisse, jonge uitstraling. Met de krulföhn kan Claudia haar lokken mooi naar buiten draaien. De Quick Tease van Redken is een soort haarlak die het haar niet alleen aan de buitenkant stevig maakt, maar ook een volumeboost geeft van binnenuit.”

Liselotte Admiraal (37) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Claudia “Dat Claudia een rode, zwierige jurk aantrekt als ze lekker in haar vel zit, is hét signaal om deze knalkleur te shoppen, ínclusief zwierige jurk. Draag zo’n jurk niet alleen op speciale gelegenheden, maar probeer je gewoon elke dag mooi te voelen. Vroeger droeg Claudia uitgesprokener kleding, nu niet meer. Daarom heeft elke outfit een leuk detail, zoals een printje of vleermuismouw. Hopelijk inspireert het Claudia om weer wat meer te durven.”

Broek € 119,95 (Mart Visser), gestreepte top € 109,95 (Studio Anneloes), schoenen € 129,90 (Unisa) Jurk met ceintuur € 139,95 (Expresso), laarzen € 160,- (Tamaris) Bouclé rok € 109,95 (Mart Visser), bloes met vleermuismouwen € 34,99 (Eksept by Shoeby), panty € 7,- (Hema), enkellaarsjes € 110,- (Tamaris)

Een week later

“Best spannend toen ik m’n lokken op de grond zag vallen, maar het voelde al meteen lekker luchtig. Ik ben heel blij met het eindresultaat! De tips van Liselotte hebben me echt geholpen anders naar kleding te kijken. Zo zou ik zelf de rok nooit zo hoog hebben opgetrokken. Maar het staat een stuk beter en zit ook nog eens lekkerder. Ik heb expres tot na deze make-over gewacht met shoppen, dus nu ga ik los!”

Styling: Liselotte Admiraal, Lisette Benschop (ass). | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas, kleur Marcia Rosario da Luz, visagie Caily Zevenbergen. | Met dank aan: INGEbrows, Kérastase,Redken, O.P.I en ILIA. | Productie: Marije Ribbers.