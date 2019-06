Een mooie, gladde huid zonder oneffenheden en roodheid willen we allemaal wel. Om dit te verkrijgen zijn er allerlei middeltjes op de markt, zoals collageen supplementen. Maar werken deze wel echt?

Libelle is op onderzoek uit gegaan, om boven tafel te krijgen of supplementen met collageen je huid inderdaad zo prachtig maken als de verpakking doet beloven.

Wat is collageen?

“Je lichaam gebruikt aminozuren om spieren, botten, kraakbeen, huid, haar, bindweefsel en nog veel meer te bouwen. Er zijn veel verschillende soorten aminozuren, maar de meest voorkomende soort in je lichaam is collageen. Dit is het belangrijkste structurele eiwit dat je bindweefsel en huid vormt”, vertelt Dr. Moyad van de Universiteit van Michigan aan Goodhousekeeping.

Collegeen supplementen

Naarmate je ouder wordt, maakt je lichaam steeds minder snel collageen aan. En precies daarom wordt er gesproken over supplementen, die ervoor zouden kunnen zorgen dat het tekort aangevuld wordt. “Deze tabletten zijn voornamelijk gemaakt van delen van dieren, zoals schubben van vissen of koeienbeenderen of huid”, vertelt Dr. Moyad.

Populair

Voornamelijk de supplementen in poedervorm zijn erg populair, omdat je dit poeder gemakkelijk aan warme dranken en soepen kunt toevoegen zonder er iets van te proeven. Maar of het werkt? Dr Moyad: “Recente onderzoeken tonen aan dat collageen slikken voornamelijk erg goed is voor je gewrichten.”

Pijn verlichter

Het zou artritis dan ook kunnen verminderen, verklaart Dr. Moyad. “4 van de 4 patiënten met artritis die dagelijks 40 miligram collageen slikten, zagen hun pijn dalen met gemiddeld 26 procent”, verwijzend naar een studie uit 2009 in de International Journal of Medical Sciences.

Marketing truc

Dat extra collageen slikken voordelen voor je huid heeft, is echter niet wetenschappelijk bewezen. Volgens dermatoloog Adam Friedly is het dan ook grote onzin. “Het collageen wordt verteerd door je maag-darmkanaal, omdat het niet is gebouwd om de enorme pH-veranderingen in de darm te overleven.” Volgens hem is het dus niets meer dan een slimme marketingtruc.

Bron: Goodhousekeeping. Beeld: Istock.