Er zijn al heel wat trends voorbijgekomen de laatste jaren die we niet bepaald met open armen stonden op te wachten (denk aan die horror naaldhakken en benauwde skinny jeans). Maar 2017: bedankt, we mogen in onze handjes knijpen met deze modetrends.

We hunkerden er al een tijdje naar: lekker zittende kleding en er tegelijk tóch volgens de laatste mode bij lopen. Zoek niet verder en blijf nog eventjes in 2017 hangen. Dit waren de heerlijke trends dit jaar:

Laarsjes met een lage hak

Van die enkellaarsjes met een hele lage hak, dáar houden we van. En gelukkig hoeft dit niet eens een smalle hak te zijn. Nog beter: de soklaarsjes. Van die schoenen wat lijkt op een sok in haklaarsje zijn het ook helemaal.

Wijde broeken

Toch nog wel gek op de strakke spijkerbroek? Geen probleem, je kunt ze nog gerust dragen. Maar daarnaast mochten we ook die fladderende pantalons aantrekken. Het liefst met een hoge taille, zodat je nog slanker lijkt. We raden de wijde broek zeker aan, je benen willen ook wel een keertje rust van die strakke broeken.

Sportbeha’s

Yes! Een sportbeha is geen taboe meer. Op de catwalk droegen de modellen zelfs sportbeha’s onder hun avondjurken, en dat stond nog leuk ook.

Heuptasjes

De heuptasjes hoeven niet alleen nog maar tijdens de wandelvierdaagse uit de kast worden getrokken. En dat is ideaal, want dat gebungel van een tasje om je schouder is ook niet bepaald alles.

Vesten

Vesten met capuchon mogen volop gedragen worden in het openbaar. Wellicht wel een goed idee om deze met een vrouwelijke rok te dragen om het toch niet op je fitnessoutfit te laten lijken.

