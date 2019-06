Déze concealer kost nog geen €12 en is een hit in de beautywereld

Na een korte nacht is er een ding waar je in de ochtend gelukkig altijd op kunt rekenen: concealer. Maar met welke concealer werk je die kringen onder je ogen nou echt weg?

Ben je al tijden op zoek naar de perfecte concealer? Daar kunnen wij over meepraten. Het is zo’n beautyproduct dat niet mag ontbreken in je make-uptas, maar zie er maar eens een te vinden in de perfecte kleur met een goede dekking voor ook nog een beetje een leuk prijsje.

Dekkende concealer

Er is goed nieuws: Nederlands bekendste beautyvlogger Nikkie de Jager testte in een video de Infaillible More Than Concealer van L’Oréal Paris en is daar héél enthousiast over. Het hoeft ook helemaal niet duur te zijn: voor 11 euro koop je volgens haar een dekkende, goed uitsmeerbare concealer die er de hele dag goed uit blijft zien. Als Nikkie enthousiast is, móet het wel wat zijn. Hier koop je ‘m:

Bron: Flair.be. Beeld: iStock