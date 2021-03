Confronterend: zóveel tijd spendeer je gemiddeld voor je kledingkast

Begon jij stiekem ook al te dromen van een vakantie in het buitenland en was je misschien al wat plannen voor de eventuele bestemming aan het maken? Helaas: een vakantie zit er voorlopig niet in. Het negatieve reisadvies is namelijk verlengd tot 15 april.

Het advies gold in principe tot 31 maart.

Advertentie

Negatief reisadvies

Vooralsnog geldt: ga niet naar het buitenland, tenzij het strikt noodzakelijk is. Hoewel deze maatregel was ingesteld tot 31 maart, zal het demissionaire kabinet het zeer waarschijnlijk verlengen naar 15 april. Dit werd geschreven door de Telegraaf en bronnen in Den Haag bevestigen dit nieuws.

Dit betekent dus ook dat het definitieve besluit nog niet genomen is, maar ingewijden zeggen dat dit een formaliteit is. Op maandagavond maken Rutte en De Jonge het nieuws waarschijnlijk bekend tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen. Die persconferentie is een week vervroegd vanwege de verkiezingen op 15, 16 en 17 maart.