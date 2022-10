Contouren met zelfbruiner? Zó kun je het beste te werk gaan

Maar hoe kun je nu het beste te werk gaan? Wij leggen het je hier uit.

Wat is contouren?

Met contouren kun je met make-up de nadruk leggen op bepaalde gezichtsvormen óf je kunt ze juist verbergen. Zo kun je bijvoorbeeld je kaaklijn en jukbeenderen extra accentueren, zodat je gezicht wat smaller lijkt. Of juist je neus wat kleiner laten ogen, door bepaalde lijnen te zetten waardoor je neus er smaller uitziet. Hiervoor moet je helaas wel elke dag met een kwast en bronzer in de weer gaan en daar heb je natuurlijk niet altijd zin in. Gelukkig biedt zelfbruiner uitkomst!

Hoe werkt het?

Op TikTok komen namelijk steeds meer video’s voorbij van vrouwen die hun gezicht contouren met zelfbruiner. Als je dit in de avond doet, word je de volgende ochtend wakker met een kant-en-klaar gecontourd gezicht en hoef je het de dagen erna niet meer te doen. Klinkt misschien een beetje twijfelachtig, maar onderstaande video’s laten zien dat het echt werkt. En ook niet onbelangrijk, het ziet er ook nog eens natuurlijk uit! Let wel op: voor het mooiste resultaat kun je het beste een zelfbruiner in moussevorm gebruiken en een kwast of beautyblender, net zoals deze vrouw doet:

En dan natuurlijk ook nog een video met het resultaat:

Bron: TikTok