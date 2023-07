Corrie (75): “Mijn haar zit altijd een beetje te netjes”

• 75 jaar

• gepensioneerd

• 50 jaar getrouwd met Ben

• twee kinderen (49 en 42)

• lengte: 1.66 m.

• kledingmaat: 40-42

Corrie

“Mijn man Ben is nu zes jaar ernstig ziek en mijn leven staat in het teken van zorgen voor hem. Wat ik met liefde doe, maar ik heb weinig tijd voor mezelf. Ben, nu 85, liep tot tien jaar geleden nog marathons. Zelf ben ik ook sportief. Ik wandel elke dag, zit op een gymvereniging, ben bezig met krachttraining en doe alles op de fiets. In Den Helder is dat af en toe best pittig, zo tegen de wind in. Toch zit mijn haar altijd te netjes. Ik denk dat een jeugdiger kapsel beter bij me past.”

Inge van der Plas (55) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: INGEbrows. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality.

Inge over Corrie



“Corrie heeft een smal gezicht en door haar vrij strenge bob heeft de onderkant te veel volume. Daarom knip ik een vlot, rond model dat meteen een stuk jeugdiger maakt. De nieuwe kleur – peach blond – geeft een spannende uitstraling. Om de kleur goed te houden, adviseer ik de leave-in treatment van de Kérastase Discipline-lijn. Verder heb ik Corries wenkbrauwen bijgetekend met een poeder. Voor de toekomst adviseer ik een permanente oplossing in de vorm van INGEbrows to stay.”

Liselotte Admiraal (38) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie.

Liselotte over Corrie

“Corrie draagt nooit een jumpsuit omdat ze bang is dat die lastig aan en uit gaat. Ook heeft ze het idee dat een jumpsuit al snel te warm is. Maar dit model heeft wijdere pijpen, een makkelijke ritssluiting én is gemaakt van een fijn luchtig materiaal. Het jasje heeft gaatjes en is in de zomer heerlijk draagbaar. Ook de schoudervulling is ideaal voor Corries postuur omdat haar schouders iets smaller zijn dan haar heupen. Dit geeft haar net iets meer power.”

Wikkeltop € 29,99 (Mango), denim rok € 49,99 (H&M), sleehakken € 99,90 en suède tas € 99,90 (Unisa) Vestje € 69,99 en jumpsuit € 49,99 (Mango), sleehakken € 39,95 (H&M) Gilet € 59,99 en jeans € 29,99 (Mango), bloes € 39,95 (Zara), loafers € 109,90 (Unisa), shopper € 17,99 (C&A)

Een week later

“Ik ben erg tevreden over mijn nieuwe coupe en de kleur is supergeslaagd. Ik krijg alleen maar positieve reacties. Zo blijf ik het voorlopig houden! Mijn man zei bij thuiskomst heel lief: ‘Wat heb ik toch een mooie vrouw.’ En iemand anders vond me zelfs twintig jaar jonger geworden.”

Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (ass) | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas | kleur en visagie: Floor Wiebrens, Anna van Zunderd, Sylvana Blikman | M.m.v.: INGEbrows, Kérastase, Redken, O.P.I en Ilia | Fotografie: Jeannette Huisman.