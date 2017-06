Is dít zomerse plaatje de creatiefste zwangerschapsfoto ooit?

Als je zwanger bent en je wilt dat op een bijzondere manier vastleggen, dan doe je dat natuurlijk door een originele zwangerschapsfoto te laten maken.

Deze vrouwen gaan wel erg ver voor een memorabele foto.

Glitterend

Op Instagram is een nieuwe trend opgedoken: vrouwen poseren massaal in zeemeermin-outfits. Met hun hoogzwangere buiken liggen ze vervolgens zwoel in de zee. ‘Mermaid mommy’s’ worden ze genoemd. En zelf zetten ze graag bij hun foto: “Mermaid Belly”.

Wat vind jij? Een beetje over de top of juist heel erg vrolijk?

No pierdas un sólo día sin acercarte a tus sueños… Mermaid belly 🎀 Een bericht gedeeld door Kenneth Morales (@kennethpilotpr) op 13 Jun 2017 om 1:56 PDT

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Instagram