In déze crème van Lidl zitten dezelfde ingrediënten als in 'de duurste crème ter wereld'

We doen er alles aan om er wat jeugdiger uit te zien: we smeren ons suf met allerlei goedjes die wonderen beloven.

En dat kost vaak een heleboel centen. Nergens voor nodig, zo vinden ze bij Lidl.

Dat scheelt een boel

Want een goede crème die je huid jong houdt, kun je ook voor een zacht prijsje krijgen. Voor een potje La Prairie Cellular Radiance Cream betaal je ruim 550 euro. Daarmee is dit merk zo ongeveer het duurste ter wereld. Bij de Lidl is er nu een soortgelijke crème te krijgen die bijna allemaal dezelfde ingrediënten bevat als dat er in de crème van La Prairie te vinden zijn. De prijs? Nog geen twintig euro. Dat bespaart je dus zó 530 euro.

Even geduld

Het gaat om de Cien Cellular-lijn van de supermarkt. Nu is de lijn nog niet in Nederland verkrijgbaar, maar die plannen zijn er wel. Waarschijnlijk duurt het dus niet lang meer voordat we deze beautyproducten in ons land kunnen scoren.

En… Mocht je binnenkort nog eens over de grens rijden (richting Duitsland, dus): let dan op dit potje:

Bron: Flair. Beeld: iStock