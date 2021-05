Allemaal aan de haak: crochet is dé trend voor aankomende zomer

Over minder dan een maand staat de zomer voor de deur. Door het regenachtige weer van de afgelopen dagen zijn we onze zomergarderobe helemaal vergeten. Is het tijd om iets nieuws in te slaan? Denk dan aan dit item wat dit jaar niet mag ontbreken in je kledingkast. We hebben het over een gehaakt kledingstuk of accessoire. Crochet zien we namelijk overal terug.

De creabea’s onder ons doen het al jaren, maar grote modehuizen als Dior en Valentino zijn ook aan het haken geslagen. Dit heeft ervoor gezorgd dat gehaakte kledingstukken en accessoires helemaal hot zijn deze zomer. En dan het liefste met felle kleuren, speelse texturen en experimentele prins.

Jurk of tas

Het leuke aan deze trend is dat alles mag en kan: ga all the way met een crochetjurk of houd het bescheiden en kies voor een mooie tas. Ella Emhoff, de stiefdochter van Kamala Harris, hebben we al regelmatig met gehaakte kledingstukken gespot.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door ella emhoff (@ellaemhoff)

Inspiratie

Geen idee hoe je crochet moet combineren? Deze modeliefhebbers op Instagram gingen je al voor. Na het zien van deze outfit wil je nog maar één ding: naar de winkel rennen voor een bol wol en een haaknaald.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door María Bernad (@maria_bernad)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Batsheva (@batshevadress)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door All Things Mochi (@allthingsmochi)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Lizzy (@lizzyvdligt)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Tobi💛🏳️🌈🇳🇬🇬🇧 (@tobicrochets)

Haken voor beginners: met deze 3 basissteken kun je (bijna) alles haken

Niet zo goed met naald en draad? Hier shop je de mooiste, gehaakte items:

Bron: Glamour. Beeld: Getty Images