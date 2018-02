Deze Crocs met plateauzolen zijn al uitverkocht nog voordat ze te koop zijn

Wie hip wil zijn dit jaar kan gerust de Crocs weer eens uit de kast trekken.

Want ze zijn weer erg gewild. Sterker nog, de nieuwste variant van de instapper is al uitverkocht nog voordat het in de winkel te krijgen is.

Nergens meer te vinden

Vorig jaar waren ze te zien op de catwalk in Parijs, dankzij modemerk Balenciaga. Zij maakten van de ouderwetse Crocs iets hips: een Croc mét plateauzolen. Het blijkt een hit te zijn: volgens het bekendste Amerikaanse warenhuis Barneys is de schoen online nu al uitverkocht. De plateauzool lijkt terug van weggeweest te zijn, hoe moeilijk het ook is om erop te lopen. Ze kosten ongeveer 670 euro per paar.

Le #Crocs con il plateau sono le ciabatte più strane di sempre https://t.co/Ej62TqVGTM pic.twitter.com/Ck0RqhWt96 — UltimaNotizia (@Ultima_Notizia) 31 oktober 2017

De schoenen zijn er in ieder geval in de kleuren geel, groen, roze en taupe:

Wating for Hoseok to post a picture with his Balenciaga “can I talk to the manager” mega 1000 platform crocs pic.twitter.com/JnrOdAhmwB — 𝓛𝓪𝔂 REAL ASD📌 (@aldornu) 6 februari 2018

Balenciaga x crocs sold out in minutes

This flip flops costs 850$ pic.twitter.com/GJQg8cOQEe — diegosnks (@diegosnks) 6 februari 2018

Bron: HLN. Beeld: iStock