Dag pluizenbol! Zo laat je je krullen shinen!

Iedereen die ze heeft, weet het: krullen hebben extra veel liefde en aandacht nodig. Met deze tips en trucs is laat je die krullen dansen en glanzen.

Karen van Ede Jeannette Huisman

Curly Girl-methode

Krullend haar kan, met de juiste ­producten, indrukwekkend mooi zijn. En het goede nieuws is dat het minder vaak wordt ­geplaagd door gespleten puntjes. Maar er zijn ook nadelen. Krullend haar is vaak droog, stug en broos. De Britse auteur Lorraine Massey ontwikkelde een manier om het allerbeste uit je krullen te halen: de Curly Girl-methode. Deze komt erop neer dat je bij (sterk) krullend haar ­bepaalde ingrediënten zoals uitdrogende sulfaten, alcohol en siliconen beter kunt mijden. Ga liever voor sulfaat­vrije shampoos (zonder SLS) en pH-vriendelijke producten die de hoofdhuid respecteren. Een beetje vet in de vorm van een haarolie doet de rest.

The Body Shop Shea Intense Repair shampoo, conditioner en masker v.a. € 8,- (thebodyshop.com) L’Oréal Elvive Extraordinary Oil € 10,99 (kruidvat.nl)

Studie op zich

Volgens de Curly Girl-methode zijn er wel acht soorten krullen waarvan vier ‘hoofdsoorten’: zigzaggers, telefoondraad, het omgekeerde uitroepteken en de S-krul. Een goede krullenkapper kan krullen zo knippen dat ze hun veerkracht behouden en optimaal in hun vorm springen. Gezonde krullen bestaan uit zo’n twintig haren die samen één krul vormen. Hoe beter de conditie van het haar, hoe ­beter ze samen in de krul schieten en hoe minder pluis. En voor wie de ­hogere krulkunde wil begrijpen: haren komen per stuk uit een haarzakje in de huid. Rechte zakjes zorgen voor steil haar, asymmetrische gekromde voor krullen.

Een kwestie van talg

Waarom is krullend haar droger en stugger? Dat heeft alles met de talgkliertjes te maken die de natuurlijke vetten aanmaken om haar glans en souplesse te geven. Talg kan zich gemakkelijker verspreiden over steil haar dan over krullend haar. Krullend haar moet daarom zeker niet elke dag worden gewassen. Het kan ook slecht tegen de föhn en stylingtools die het nóg droger maken. Goede, intensieve conditioners die niet worden uitgespoeld zijn een must.

Kérastase Curl Manifesto Crème du Jour v.a. € 24,75 (kerastase.nl)

Dagje glad

Het eindeloos gladmaken van krullen is niet zonder gevaar, waarschuwt ­Rianne Berger van kapsalon Rob Peetoom in Utrecht. “Als het haar te vaak steil getrokken wordt, kan de veerkracht uit de krul gaan. De krul wordt minder krachtig en gaat slap hangen. Dus doe dat maar af en toe, niet vaker dan eens per week. Het haar heeft dan weer tijd nodig om mooi terug te veren.”

Goed drogen

Gebruik geen handdoek om krullen te drogen, want van wrijven worden ze pluizig. Droog het met een microfiber doek. Kneed het dan met een föhn met diffuser totdat het helemaal droog is. Het haar aan de lucht laten drogen kan ook, maar dan krijg je wel pluis zodra het droog is. Een föhn daarentegen polijst krullen met warmte. Dyson heeft een ­geweldige diffuser met een ­speciaal opzetstuk met brede tanden voor sterk krullend haar zoals black hair.

Dyson Supersonic incl. 5 opzetstukken € 399,-, los opzetstuk € 35,- (dyson.nl)

Krul- of stijltang?

Met een krultang kunnen krullen een extra zetje krijgen en blijven ze goed in vorm. Maar met een stijltang kunnen krullen ook mooi geactiveerd worden, zegt haarstylist Floor Kleyne. Zij gebruikt de Dyson Corrale om krullen te polijsten en extra schwung te geven.

Philips StyleCare conische krultang € 39,99 (philips.nl)

Dyson Corrale stijltang € 449,- (dyson.nl)

Black hair

Bij zwart haar met een sterke krul is kammen en borstelen niet zo gemakkelijk, de krul is er snel uit. Black hair is ook broos, het breekt snel af. Gebruik daarom liever de vingers dan een kam, tenzij dit een hele grove is. Sterk krullend haar mag niet te vaak gewassen worden en heeft een hydraterende shampoo nodig. De stylingcrème mag wat vetter zijn, het haar neemt het op en gaat er mooi van glanzen.

Matrix Total Results Moisture Me Rich € 11,10 (douglas.nl) Rahua Control Cream Curl Styler € 29,95 (bewustpuur.nl)

De betere borstel

Voor steil haar is flink borstelen juist goed, omdat talg zich dan over de hele lengte kan verspreiden. Bij krullend haar is dat anders: dat gaat vaak pluizen. Een krul bestaat uit zo’n bundel die als een telefoonkabel in elkaar haken. Door een slechte borstel gaan de haren los van elkaar ‘uitwaaieren’, pluizen dus. Een goede borstel van varkenshaar voorkomt dat.

Rock ’n Ruddle haarborstel v.a. € 37,75 (­johnbeerens.com)

Lang of kort?

Een goede krullenkapper kan een advies geven over de beste coupe. Rianne Berger van Rob Peetoom Utrecht raadt aan om bij het maken van de afspraak alvast te vertellen dat het om krullen gaat. “Lang haar kan zeker voor krullen, laat het om de drie maanden een beetje bijpunten. Afhankelijk van het type krul en de dikte van het haar knippen we het in lagen om het mooier te laten ­vallen. Rechte lijnen vermijden we liever, een bob is dus niet zo geschikt.” En een korte pixie voor krullend haar? Rianne: “Als je het heel kort knipt, kan je haar stoppen met krullen. Ik zou dat zelf niet snel doen, tenzij het haar zo sterk krult dat je er iets heel leuks van kunt maken, een echte ­statement coupe.”

Productie en styling: Liselotte Admiraal