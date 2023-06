Dág witte billen! Dankzij deze zwemkleding word je naadloos bruin

De stof van deze bikini (er zijn ook badpakken) blokkeert de zon niet, waardoor je dus geen harde kleurverschillen meer ziet. Het is een soort gaas, met piepkleine gaatjes. Niet groot genoeg om zichtbaar te zijn — geen inkijk dus — maar wél om de zon door te laten.

Zondoorlatende stof

De zondoorlatende bikini is een regelrechte hit op social media. De hashtag #tanthroughswimwear is al 45,5 miljoen keer bekeken op TikTok. Je kunt de speciale bikini’s of badpakken kopen bij het Amerikaanse merk BetterTan, het Australische Sol Thru Wear en True Tone Swimwear van de Italiaanse designer Isabella Biscarini. Ook op de website van Klingel kun je zondoorlatende badkleding kopen, net als via bol.com en amazon.nl. Je googlet er zo een aantal bij elkaar.

Ze zijn er in diverse prijsklassen, maar erg goedkoop zijn ze niet. De prijzen lopen op tot 100 euro voor een bikini en zo’n 120 euro voor een badpak. Er zijn ook goedkopere manieren om dat kleurverschil weg te werken, bijvoorbeeld met citroenscrub óf zelfbruiner.

Naadloos bruin worden klinkt natuurlijk veelbelovend, maar je moet ook extra voorzichtig zijn. Dermatoloog Thomas Maselis vertelt aan HLN dat hij absoluut geen voorstander is van deze zwemkleding. Hij vreest dat mensen vergeten dat ze zich dan overal op hun lichaam moeten insmeren met zonnecrème. Hij vindt zwemkleding met UV-werende stof veel belangrijker. Let op: insmeren blijft óók bij het dragen van UV-werende kleding belangrijk.

Er zijn nog meer zaken belangrijk bij het smeren van zonnebrandcrème. Huidspecialist Kuno vertelt je er alles over in deze video:

Bron: HLN