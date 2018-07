Vergeten

In de studie keken zij ook hoe de goedjes werden aangebracht, om te zien of mensen bijvoorbeeld delen van het gezicht vergaten. Dat was inderdaad het geval: de ogen werden nogal eens overgeslagen, terwijl het een plek is waar huidkanker kan voorkomen. Daarbij bleek dat mensen bij het aanbrengen van make-up met een SPF ongeveer 16% van hun gezicht niet insmeren, tegenover ongeveer 11% bij ‘gewone’ zonnebrandcrème.