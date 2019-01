Dankzij de ‘balaclava’ loop jij er deze winter lekker warmpjes bij

Met dit koude weer zetten we maar al te graag een warme muts op. Maar waarom zou je alleen de bovenkant van je hoofd beschermen, terwijl je wangen, neus en kin alle wind vangen?

Gelukkig is daar de balaclava: de bivakmuts maar dan nét even anders.

Advertentie

Gespot bij modeshows

De balaclava werd al gespot bij grote merken zoals Gucci, Calvin Klein en Marni, en ook in het straatbeeld zien we de bijzondere muts steeds vaker voorbij komen. Leandra Medine, één van de bekendste fashion icons op Instagram, is ook een trouwe balaclavadrager. Wat vind jij: leuk of niet?

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Leandra (Medine) Cohen (@leandramcohen) op 17 Jan 2019 om 5:15 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Leandra (Medine) Cohen (@leandramcohen) op 10 Jan 2019 om 7:46 (PST)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Grazia. Beeld: iStock, Instagram