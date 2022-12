Dankzij dít huis-tuin-en-keukenmiddeltje blijft je nagellak veel langer zitten

We leggen je uit hoe het werkt.

Langer genieten van het resultaat

Zeker nu de feestdagen voor de deur staan is het leuk om uit te pakken met een feestelijk lakje. Nu is het wel zo fijn als je niet na twee dagen je nagellak alweer moet bijwerken. Hoe langer het blijft zitten, hoe beter. Nu kun je natuurlijk voor gellak gaan, als je langer van het resultaat wilt genieten, maar als je de benodigdheden daarvoor niet in huis hebt, zou je het appelciderazijntrucje kunnen toepassen, dan weet je zeker dat je lak er langer op zit.

Maak je nagels schoon met appelciderazijn

Het enige wat je hoeft te doen, is eerst je nagels goed schoonmaken met nagellakremover. Zorg ervoor dat eventuele restjes weg zijn en spoel hierna je handen af met water. Pak dan de appelciderazijn erbij, doe dit op een wattenschijfje en ga hiermee over je nagels heen. Lak vervolgens een laagje met een transparante base coat en ga daarna met de gekleurde nagellak in de weer. Klaar is Kees! Doordat de appelciderazijn je nagels grondig schoonmaakt, blijft de lak langer zitten en bladdert het minder snel af.

Wist je trouwens dat je nagellak ook voor heel andere doeleinden kunt gebruiken? In deze video delen we handige tips:

Bron: Freundin