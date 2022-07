De Amerikaanse Jay Small is een bekende celebrity-haarstylist en heeft meer dan 20 jaar ervaring in het vak. Als iemand dus weet waar hij over praat, dan is het Jay wel. Volgens de haarstylist is het bij grijs haar belangrijk om voor genoeg vocht te zorgen en flexibiliteit om je haren glad te houden. Hiervoor kun je het beste de volgende drie stappen volgen:

Stap 1

Om te beginnen is het belangrijk om een milde shampoo te gebruiken in combinatie met een voedende conditioner. Vocht is namelijk heel belangrijk voor grijs haar. Tussen je wasbeurten kun je het beste een haarborstel met natuurlijke haren gebruiken om ‘de oliën die zich van nature op je hoofdhuid ophopen naar de punten te verplaatsen omdat die het droogst kunnen aanvoelen.’

Stap 2

Voeg een voedende stylingcrème (als je dikkere of grovere lokken hebt) en/of een lichtgewicht olie (als je juist fijner haar hebt) aan je regime. Breng dit aan op je vochtige, pas gewassen lokken en borstel het goed door zodat je haar gelijkmatig bedekt is.

Stap 3

Zodra ongeveer 50 tot 60 procent van je haar aan de lucht gedroogd is, kun je de rest droog föhnen zodat je een gladder resultaat krijgt. Föhn je haar naar beneden zodat eventuele pluizige plukjes naar beneden gaan en niet rechtop blijven staan.

En nu we toch bezig zijn, hier nog wat extra tips voor vrouwen met grijs haar:

Bron: Purewow