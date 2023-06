Dankzij dít trucje hoef je je haren niet meer na elke work-out te wassen

Tijdens het sporten zweet je en daardoor voelen je haren na afloop niet meer zo fris aan. Nu kun je natuurlijk je haren in een strakke staart of knot naar achter doen, maar een beetje afwisseling is ook wel fijn. En dat blijkt ook prima te kunnen, mits je je haren na het sporten de juiste verzorging geeft.

Gouden tip

Wij kwamen namelijk een handige tip tegen van fitness coach Ciera Lord. Vanwege haar werk is ze dagelijks in de sportschool te vinden en daardoor is ze ook bekend met het dilemma waar veel sportende vrouwen tegenaan lopen: moeten we onze haren nu wel of niet wassen na het sporten? Volgens Ciera is dit absoluut niet nodig. Als je simpelweg na het sporten een föhn op je hoofd zet om al het zweet uit je haren te föhnen, oogt het daarna weer heerlijk fris!

Bron: TikTok