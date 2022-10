De 6 leukste regenjassen (onder de 200 euro)

Anorak € 175,- (Rains), trui € 79,95 (Yaya), broek € 34,99 (Vero Moda). Beeld Libelle, Fotografie: Dana van Leeuwen, Haar en make-up: Nikki van der Wijst

Oranje boven

Deze vrolijke oranje anorak geeft kleur aan de meest druilerige regendag.

Jas € 135,- (Maium), trui € 109,- (Masai), legging € 31,95 (Na-kd ), laarzen € 200,- (Yaya), vissershoedje € 16,95 (Steve Madden), paraplu € 9,99 (Shoppartners). Beeld Libelle, Fotografie: Dana van Leeuwen, Haar en make-up: Nikki van der Wijst

In de split

Ideaal voor doorgewinterde fietsers die houden van droge benen, deze beige lakjas met zijsplitten die je kunt dichtritsen.

Poncho € 79,- (Rainkiss), kabeltrui met col € 129,- (Masai), legging € 31,95 (Na-kd), laarzen € 99,90 (Unisa), paraplu € 7,95 (Shoppartners). Beeld Libelle, Fotografie: Dana van Leeuwen, Haar en make-up: Nikki van der Wijst

Mooi meegenomen

Waar je ook bent, zo’n stijlvolle gedessineerde poncho houdt je droog. Handig op te vouwen tot tasje in zakformaat.

Jas € 199,- (Happy Rainy Days), coltrui € 49,- (Cos), bloes € 129,- (Masai), jeans € 129,- (Summum), vissershoedje € 95,- (Stand Studio). Beeld Libelle, Fotografie: Dana van Leeuwen, Haar en make-up: Nikki van der Wijst

Stijlproof

Dat een regenjas ook chic kan zijn, bewijst deze waterdichte geruite trenchcoat met afknoopbare capuchon.

Jas € 120,- en waterdichte rugzak € 95,- (Rains), trui € 175,- (Calvin Klein), broek € 79,- (Tramontana), laarsjes € 89,90 (Unisa). Beeld Libelle, Fotografie: Dana van Leeuwen, Haar en make-up: Nikki van der Wijst

Trek hem aan

Goed voor de dag komen kan ook in een stortbui. Zo is deze witte parka is uitgerust met capuchonklep die voorkomt dat je mascara uitloopt, en een koord om je taille te benadrukken.

Jas € 199,- (Welter Shelter), coltrui € 79,- (Uniqlo), vest € 160,- (Gant), broek € 99,95 (4Funkyflavors), vissershoedje € 14,95 (H&M). Beeld Libelle, Fotografie: Dana van Leeuwen, Haar en make-up: Nikki van der Wijst

Geen druppel

Steel de show in een jas met waterbestendige katoenlook in chique beige. De dubbele sluiting zorgt dat er geen druppel doorheen gaat.

Bron: Libelle Gezond