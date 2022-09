De allerbeste huidverzorgingstips voor veertigplussers

Of je het nu wil of niet: je huid verandert in de loop van de tijd. Geen gek idee dus, om ook je verzorgingsroutine aan te passen. Je huid wordt ouder en fragieler, en verliest elasticiteit en stevigheid, waardoor er al snel een drogere huid ontstaat. Schoonheidsspecialist en dermatoloog Joanna Vargas houdt zich al lange tijd bezig met de juiste huidverzorging voor veertigplussers en deelt haar beste tips voor een zo gezond mogelijke huid (en minder duidelijke rimpels, voor wie dat graag wil) .

De beste huidverzorgingstips voor na je veertigste

1. Zonnebrandcrème

Voordat we bij Joanna’s ultieme huidverzorgingsroutine komen, is het belangrijk om te beseffen dat zelfs de beste huidverzorgingsproducten weinig zin hebben als je gedurende je leven de volgende fouten maakt: te veel en te hard exfoliëren en geen zonnebrandcrème gebruiken. “Mensen vragen zich af waarom Julianne Moore op 59-jarige leeftijd zo’n geweldige huid heeft. Ze gebruikt al haar hele leven zonnebrandcrème, het is het beste anti-verouderingsgeheim”, zegt Vargas.

2. Hydrateren

Na je veertigste neemt de natuurlijke olieproductie van je huid af. Die olieproductie zorgt ervoor dat je huid gehydrateerd en fris blijft. Kortom: je huid heeft vochtinbrengende crème nodig. Vargas raadt producten aan die celvernieuwing stimuleren en bij voorkeur antioxidanten bevatten om de huid te beschermen tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Ook is het belangrijk dat het product resveratrol bevat.

3. De beste routine

Om een stralende huid te krijgen of behouden, moeten de meeste mensen dag- en nacht hun huid goed verzorgen. Daarom is een goede routine erg belangrijk. Maar in welke volgorde breng je ook alweer alles aan?

In de ochtend:

Was allereerst je gezicht grondig met lauw (!) water. Heet water kan je huid uitdrogen.

Smeer je huid in met een hydraterend en voedend serum. Ga voor een serum verrijkt met hyaluronzuur en vitamine C en E.

Breng nu een voedende, vochtinbrengende crème aan op je gezicht, hals én decolleté.

In de avond:

Verwijder eerst alle make-up met een reinigingslotion of -schuim.

Voed je huid daarna met een vitamine C-serum.

Breng tot slot een vochtinbrengende crème aan. Als je een extra portie verzorging nodig hebt, kun je ook een rijk slaapmasker aanbrengen dat de huid ’s nachts verzorgt en herstelt met verzorgende ingrediënten.

Ook de menopauze heeft veel invloed op je huid. Hoe verzorg je je huid het beste als je in de overgang zit? Huidspecialist Kuno Breen geeft tips:

Bron: Freundin.de