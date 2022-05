Bij de blunt cut laat je je haar in een rechte lijn op één lengte knippen. En ondanks dat je dan dus geen laagjes hebt, lijkt je haar er wel voller door. Het kapsel geeft je meteen een frisse uitstraling.Je haar lijkt er voller door en van het kapsel krijg je meteen een frisse uitstraling. Kijk maar mee.

De blunt cut en haar variaties

De blunt cut staat vrijwel iedereen goed. Het klinkt zo simpel: je haar gewoon in één rechte lijn laten knippen. Maar je hebt nog heel wat variaties. Of je het nou lang, kort, of net over de schouders wilt, bij deze haarstijl kan het allemaal. Het leuke is ook dat je kunt variëren tussen een pony, golven en slag. Voor wat inspiratie hebben we een aantal verschillende stijlen voor je op een rij gezet.

1. Halflang met slag

Deze blunt cut is op halflange lengte, ongeveer tot op de schouders. Dankzij wat subtiele highlights en een lichte slag, zorg je voor wat diepte en optisch meer volume in je kapsel.

2. Blunt cut met krul

Heb je krullen of gebruik je regelmatig een krultang? De blunt cut zou jou dan ook heel goed staan. Net iets boven de schouders kun je je haar recht laten afknippen en dat staat zoals je hieronder ziet supergoed en charmant.

3. Stijle blunt cut

Ook wanneer je stijl haar hebt of de stijltang zo nu en dan gebruikt, is de blunt cut een prachtig kapsel. Als een rechte kaars naar beneden en in één rechte lijn afgeknipt, staat het heel stijlvol en chic.

4. Midi blunt cut

Knip je je haar liever niet in een keer af tot op de schouders of zelfs nog korter? Kies dan voor de midi blunt cut. Je haar wordt dan recht afgeknipt op borsthoogte. Ziet er classy uit!

5. Blunt cut met pony

Met een pony staat de blunt cut ook erg goed. Hierbij kun je ervoor kiezen om je haar lang of kort te houden.

6. Boven de schouders

Nét even een stukje korter: de blunt cut een stuk boven de schouders, net boven je sleutelbeen. Door dit korte kapsel zie je er niet alleen fris uit, het geeft je ook gelijk een heel nieuwe uitstraling.

7. Halflange blunt cut

De blunt cut is ook schitterend wanneer je je haar liever lang houdt. Het superstijle kapsel geeft een unieke uitstraling.

Bron: Beautify