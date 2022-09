De gestreepte trui is terug: zo draag je ’m deze winter

De iconische gestreepte trui is eigenlijk nooit weggeweest, maar dit modeseizoen staat de Bretonse streep wel weer even extra in de schijnwerpers. Elk modemerk heeft dit najaar wel een variant van de trui in de collectie. Maar hoe draag je ’m dit jaar volgens de laatste trends?

Deze winter populair: de gestreepte trui

De Bretonse trui is er dit jaar in veel versies. Met kraag, met rits of met een gewone ronde hals. In het blauw, in het wit, in het zwart en rood: er is voor iedereen een passende te vinden. De witte trui met zwarte of blauwe strepen is de hipste variant. Deze worden nu veel gecombineerd met een wijde pantalon of een jeans met een sneaker of enkellaarsjes:

De leukste Bretonse truien

Hangt deze klassieker bij jou nog niet in de kast? We zetten de leukste Bretonse truien die nu in de winkels hangen op een rijtje:

Gestreepte trui Mango

Gestreepte gebreide trui Beeld € 39,99 Mango

Trui IBI Only

Trui 'IBI' Beeld €34,99 Only

Trui C&A

Trui - gerecycled Beeld €24,99 C&A

Trui van wolmix H&M

Trui van wolmix Beeld € 59,99 H&M

Relaxte sweater met kraag & Other Stories

Relaxte sweater met kraag Beeld € 69,00 & Other Stories

Bron: HLN.be