De grootste bruidsboetiek ter wereld opent morgen (en hij staat gewoon in Nederland)

Is het jou tot nu toe nog niet gelukt om dé ultieme bruidsjurk te vinden? Dan hebben wij goed nieuws voor je! Morgen opent namelijk de grootste bruidsmodezaak ter wereld in Deurne: Koonings The Wedding Palace.

Met een oppervlakte van maar liefst 11.000 m2 en meer dan 4.000 verschillende jurken op voorraad, is de kans groot dat je hier wel slaagt.

Say Yes To The Dress

Mocht de naam van de zaak je enigszins bekend in de oren klinken, dat kan best: het TLC-programma ‘Say Yes to The Dress Benelux’ wordt namelijk al 3 seizoenen opgenomen in Koonings.

Begonnen in een schuur

De bruidsketen ontstond zo’n vijftig jaar geleden, in een schuur in Deurne. Inmiddels heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot de grootste bruidsboetiek ter wereld. Naast bruidsmode, kun je er ook communiekleren en avondjurken- en kostuums shoppen. Er worden ook andere gerelateerde diensten zoals beautybehandelingen aangeboden.

Voorproefje huwelijksdag

De boetiek wil zich vooral onderscheiden door de winkelbeleving, zo legt eigenaresse Ramona Koonings uit: “Onze 30 bruidsmodespecialisten nemen aanstaande bruidsparen even mee in een andere wereld. We laten ze alles wat met hun huwelijk te maken heeft, zien en beleven. Eigenlijk geven we ze een voorproefje van de huwelijksdag. Dat maakt de voorbereiding nóg specialer. En dat alles gaat bij ons samen met de echte Brabantse gemoedelijkheid en een hapje en drankje in ons restaurant.”

Morgen op 7 oktober kan iedereen alvast een kijkje komen nemen tijdens de feestelijke opening van de nieuwe winkel. Er zijn artiesten, acts, een taartproeverij, modeshows, danslessen, Disneyprinsessen, ritjes met een koets en nog veel meer. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan moet je je eerst online aanmelden.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock/Instagram