De legging met split is hip: zo stijl je ‘m Beeld Getty Images

De legging met split is hip: zo stijl je ‘m

Door de pandemie hebben we comfortabele kleding nog meer omarmt. Tuurlijk werden we wel eens gek van ons oude kloffie, maar jezelf hijsen in een te strakke skinny jeans? Dat nooit meer. De legging is een blijvertje, ook voor de lente en zomer.