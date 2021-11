De Libelle feestjurk mét ceintuur zelf maken? Download hier het patroon

Onmisbaar voor de feestdagen: een altijd-goed-partyjurk. Dit zwierige exemplaar is speciaal voor Libelle ontworpen. Download het gratis patroon en ga aan de slag!

Mini, midi of maxi

Met het patroon bepaal je helemaal zelf hoe de jurk eruit gaat zien. Wordt-ie kort, lang of halflang? En krijgt-ie lange of driekwart mouwen met elastiek, of driekwart klokmouwen? Alles kan. Voeg ten slotte naar eigen smaak een koordje met kwastje of een stofkoordje toe, maak de bijpassende wikkelceintuur en voilà: een unieke feestjurk.

Werkbeschrijving stroken jurk S-XXL

Het patroon geeft de keuze uit 3 lengtes: mini, midi of maxi. Ongevoerd, waarbij de hals wordt afgewerkt met belegdelen, of mét voering voor doorschijnende stoffen. En er zijn 3 mouwopties: een lange mouw met elastiek in de zoom, een ¾ klok mouw of een ¾ mouw met elastiek in de zoom.

Hier vind je het A0 patroon.

Voeg naar eigen smaak een koordje met kwastje of een stofkoordje toe.

Dit PDF patroon met 19 pagina’s is opgebouwd uit lagen en daarom is het mogelijk om alleen de gewenste maat te printen op A4 als je het opent met Adobe acrobat reader. Dit programma is gratis te downloaden.

Je downloadt het A4-patroon hier.

MAATTABEL LICHAAMSMATEN BIJ LENGTE 1.72 M IN CM

Maattabel lichaamsmaten bij lengte 1.72 m in cm

MAATTABEL KLEDINGSTUK IN CM

Maattabel kledingstuk in cm

Dit heb je nodig: Benodigde stof en eventueel voering met stofbreedte 1.40 m:

• Mini: ¾ mouw 2.05 m, lange mouw 2.35 m (voering 1.60 m) • Midi: ¾ mouw 2.30 m, lange mouw 2.60 m (voering 1.80 m) • Maxi: ¾ mouw 3.10 m, lange mouw 3.40 m (voering 1.80 m) Extra nodig:

• vlieseline H180, 5 mm breed elastiek ca 50 cm, ca 1 m glanskoord 3 mm en 2 kwastjes klein. Stofadvies: soepelvallende stoffen als viscose, katoen of zijde.

PATROONDELEN:

1. Voorpand bovenlijfje aan stofvouw

2. Achterpand bovenlijfje aan stofvouw

3. Halsbeleg voorpand (niet nodig bij de gevoerde versie) aan stofvouw

4. Halsbeleg achterpand (niet nodig bij de gevoerde versie) aan stofvouw

5. ¾ mouw

6. Lange mouw

Aftekenmal split en hals doorstiksel, niet van stof knippen

TEKEN DEZE PATROONDELEN ZELF UIT ENKELE STOF, MAATTABEL ZIE PATROON

7. Eerste strook voor mini, midi en maxi 2x

8. Tweede strook voor midi en maxi 2x

9. Tweede strook voor mini 2x

10. Derde strook voor maxi 2x

BIJ DOORSCHIJNENDE STOFFEN: KNIP DEZE VOERINGDELEN

1. Voorpand bovenlijfje aan stofvouw

2. Achterpand bovenlijfje aan stofvouw

11. Voering rokdeel mini 2x enkele stof

12. Voering rokdeel midi en maxi 2x enkele stof

Voorbereiden

Knip de stofdelen volgens voorbeeld. Het patroon van het bovenlijfje en mouwen zijn INCLUSIEF 1cm naadtoegift en 2 cm mouwzoom. Alle naden worden met de goede kanten van de stof op elkaar verwerkt, tenzij anders vermeld. Verstevig de hals-belegdelen en het puntje van het split op middenvoor. Bij dunne en erg soepele stof verstevig je ook de hals van het voor- en achterpand. Gebruik de belegpatroondelen 3 en 4 als mal voor de versteviging.

Werk alle naden, behalve de zomen en hals, af met een locksteek of zigzag.

Knip de papieren patroondelen van de hals-belegdelen 3 en 4 langs de doorstiklijn af zodat het als aftekenmal gebruikt kan worden. Teken de doorstiklijn op de belegdelen 3 en 4 af, op de goede kant van de stof. Gebruik een uitwasbare stift of krijt. Teken daarna de hals en splitlijn af op het halsbeleg voor deel 3, op de verkeerde kant van de stof. Gebruik hiervoor de aftekenmal.

Zet de jurk als volgt in elkaar

Bovenlijfje

Geef voor het rimpelen van de voorpandschoudernaden op voorpand 2 stiksels op 5 mm en 8 mm vanaf de kant tussen de schouderknipjes, gebruik een zo groot mogelijke stiksteek, zet de spanning lager en hecht niet aan of af.

Door voorzichtig aan de onderdraden te trekken, kun je de schoudernaad inrimpelen totdat het aan de schoudernaad van achterpand 2 past.

Zet de steekgrootte weer terug naar 3.

Stik de schoudernaden met het gerimpelde voorpand boven en strijk de naad richting het achterpand 2.

Gevoerde versie: herhaal dit bij de voeringdelen.

Leg de koordjes vanaf de knip in de splithoekjes van het voorpand, leg het begin van het koord op de knip en laat het langste stuk richting armsgat liggen, stik het vlak naast de aftekenlijn vast, zodat het niet meer kan verschuiven. Of naai het koordje met een paar steken met de hand vast.

Stik de schoudernaadjes van de belegdelen 3 en 4 en strijk deze open.

Speld de belegdelen 3 en 4 op de voor- en achterpanden, zorg dat het niet meer kan verschuiven.

Stik de hals en split rondom volgens de afgetekende lijn.

3 cm voor en na het diepste punt van de split verklein je de steeklengte van 3 naar ca. 1,5. Dit maakt het inknippen en omkeren van het splitje mooier.

Gevoerde versie: In plaats van de hals af te werken met de belegdelen gebruiken we de voering om de hals af te werken. Speld de voering van het voor- en achterpand 1 en 2 op de stofpanden en stik de hals rondom. 3 cm voor en na het diepste punt van de split verklein je de steeklengte van 3 naar ca. 1,5. Dit maakt het inknippen en omkeren van het splitje mooier.

Knip het split in de punt in tot aan het stiksel, geef knipjes in de ronding van de hals en dun de naden uit. Draai de voering of het beleg naar binnen. Strijk de hals plat en stik door volgens de aftekenlijn. De gevoerde versie kan ook zonder doorstiksel blijven.

Stik de zijnaden en strijk deze open.

Mouwen

Stik de onderarmnaden en strijk ze open.

Draai het bovenlijfje binnenstebuiten en schuif de mouw met de goede kant buiten in het armsgat.

Speld eerst de onderarmnaad op de zijnaad van het bovenlijfje en speld daarna alle knipjes op elkaar, let op: de dubbele knip is achter. Verdeel daarna de tussenliggende ruimte.

Stik de mouw in het armsgat met de mouw boven, naai rustig en duw met je schaar de stof opzij als er een rimpeltje dreigt te ontstaan.

Strijk de mouwnaad in de richting van de mouw. Gevoerde versie: leg de armsgaten van de bovenstof en voering precies op elkaar en stik de mouw in één keer aan beide stoffen vast.

Vouw de mouwzoom 2x 1cm in en stik de rolzoom op het randje, laat bij het doorstikken 1,5 cm bij de onderarmnaad open om het elastiek door te kunnen rijgen. Bij de klokmouw stik je volledig rondom.

Rijg met een veiligheidsspeld het elastiek door de tunnel. Laat het uiteinde van het elastiek 1,5 cm overlappen en stik het aan elkaar. Op het patroondeel staat aangegeven hoeveel elastiek per maat geadviseerd wordt, maar voel vooral zelf wat prettig draagt.

Als het elastiek gehecht is, sluit je de opening in de mouwzoom.

Rokdelen

Stik de zijnaden van de rokdelen en strijk deze open.

Vouw de rokdelen dubbel en in vieren en markeer, dit helpt de rimpeling later beter te verdelen.

Geef de bovenkant van elk rokdeel (van zijnaad tot zijnaad) twee rimpelstiksels, door op 5 en 8 mm vanaf de bovenkant met een zo groot mogelijke steek te stikken zonder aan of af te hechten.

Trek voorzichtig aan de onderdraden om de rokdelen te rimpelen.

Stik de rokdelen aan elkaar, begin met de onderste en stik de rok aan het bovenlijfje. Leg daarbij het gerimpelde deel boven zodat je met je schaar de rimpels nog mooi kunt verdelen.

Vouw de zoom 2 x 1 cm in en stik de rolzoom smal op de rand door.

Gevoerde versie: Stik de zijnaad van het voeringrokdeel 11 of 12, strijk de naad open, rimpel het voeringrokdeel zoals hierboven beschreven en stik het daarna aan het voeringbovenlijfje. Stik de rolzoom 2 x 1 cm smal op de rand door.

Kwastjes

Houd het einde van het koordje een paar seconde in een vlam (let op: dit kan alleen bij synthetische koordjes!). Het einde zal smelten en niet meer kunnen rafelen. Houd het gesmolten einde als het nog warm is tegen de bovenkant van het kwastje.

Draai het lusje van het kwastje om het koordje en naai het vast. Je kunt het koordje ook vervangen door een stofbiesje.

Knip een lange strook van 75 x 3 cm. Vouw de stook in naar het midden en daarna dubbel, zodat het 4 lagen dik is. Stik het door op het kantje. Verdeel de stofbies daarna in 2 stukken.

Leg knoopjes in het uiteinde.

Stik het mee met het splitje zoals hierboven beschreven bij het koordje.

Zakken in de zijnaad

Wil je graag zakken in de zijnaad toevoegen? Download hier dan het gratis zakpatroon.

Fotograaf: Yvette Kulkens

Wikkelceintuur

DIT HEB JE NODIG: • 0.30 m vegaleer of suèdine • textiellijm of een textielplakstift (van Prymm) • Naaimachine • Universele naald van 80 of 90 dik • Garen • Wonderclips en (stof)schaar.

Kies de gewenste maat volgens deze maattabel:

Maattabel Wikkelceintuur

Dit PDF-patroon met 3 pagina’s is opgebouwd uit lagen en daarom is het mogelijk om alleen de gewenste maat te printen op A4 als je het opent met Adobe acrobat reader. Dit programma is gratis te downloaden.

Wil je leren hoe dat werkt? Bekijk dan deze video.

Hier kun je het patroon downloaden.

stofbreedte Beeld Libelle

Te knippen in delen:

Voorpand knip 2 x aan stofvouw Rugpand knip 4 x Voorpand strikdeel knip 4 x

Alle patroondelen zijn inclusief 1 cm naadwaarde

Zo maak je het:

1. Stik alle zijnaadjes (A en B) 1 cm vanaf de kant met de goede kanten op elkaar. Laat bij de buitenceintuur een opening tussen de knipjes aan de rechter zijnaad en bij de binnenceintuur aan de linkerzijnaad.

Afbeelding: gebruik van wonderclips in plaats van spelden.

Stap 1 Beeld Libelle

Door de opening kan de ceintuur straks wikkelen.

Stap 1b

2. Omdat vegaleer moeilijk te strijken is, plakken we de naden open met behulp van textiellijm of de speciale plakstift van Prymm.

Stap 2

3. Gebruik wonder clips om de binnen- en buitenceintuur aan de bovenrand vast te zetten.

Stap 3

4. Stik de hele bovenrand van de ceintuur op 1 cm.

Stap 4

5. Gebruik textiellijm om de bovennaad plat te lijmen.

Stap 5

6. Vouw de ceintuur dubbel met de goede kanten naar buiten en gebruik wonderclips om de onderkant vast te zetten.

Stap 6

7. Om het doorstikken van vegaleer makkelijker te maken, knippen we een pedaalemmerzak in repen.

Stap 7

8. Stik de onderkant van de ceintuur 1,2 cm vanaf de rand door. Leg zowel onder als boven een strook doorzichtig plastic.

De bovenrand van de ceintuur stik je door op 2 mm vanaf de kant.

Verwijder heel voorzichtig al het plastic.

Stap 8

9. Knip de naadwaarde aan de onderrand van de ceintuur bij op 2 mm vanaf het stiksel.

Stap 9

Je wikkelceintuur is klaar!

Klaar!