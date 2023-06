De lievelingsjurk van Kate, Mary, Mette-Marit en Beatrice is perfect voor een feestje

Prinsessen Kate en Beatrice en kroonprinsessen Mary en Mette-Marit droegen de jurk in verschillende soorten en kleuren naar feestelijke gelegenheden.

Prinses Kate

Prinses Kate betoverde de pers tijdens haar bezoek aan Wimbledon met een roze exemplaar van de jurk van Beulah london, die ook perfect is als bruiloftsjurk. De jurk met knoopsluiting, riem en zwierige rok accentueerde haar figuur mooi en had niet veel accessoires nodig om een ​​echte blikvanger te zijn.

Kroonprinses Mary

Kroonprinses Mary was overigens de eerste die voor de dag kwam in de Beulah-jurk. Zij droeg de beige versie in juni 2020 toen ze samen met haar man, prins Frederik, de opening van een kunsttentoonstelling bijwoonde. In tegenstelling tot Kate combineerde Mary de jurk niet met een paar hoge hakken, maar met simpele pumps die perfect bij de kleur van de jurk pasten.

Kroonprinses Mette-Marit

Het succesverhaal van de designerjurk houdt hier niet op. Ook kroonprinses Mette-Marit koos voor de beige variant. Dat deed ze begin dit jaar toen ze de French open bezocht. Zij combineerde de jurk op haar beurt met beige schoenen en een zwarte gevlochten tas.

Prinses Beatrice

Ook Prinses Beatrice droeg de jurk, maar zij koos voor de blauwe variant. Ze droeg de jurk naar The queen’s platinum jubilee service of thanksgiving en droeg er een prachtige hoed bij in dezelfde kleur.

Beulah London

De jurk is zowel met een lange als een korte mouw verkrijgbaar op de website van Beulah London. De variant met korte mouwen kun je vinden onder de naam ‘Ahana short sleeve dress’ en wordt verkocht in het paars, beige en geel. De variant met lange mouwen scoor je in het blauw, zwart, groen, wit, rood en paars en kun je vinden onder de naam ‘Ahana cornflower long sleeve dress’.

Nu hebben we goed nieuws én slecht nieuws. Hoewel de jurken prachtig zijn, zijn ze niet voor iedereen even betaalbaar. Voor de jurk met lange mouwen betaal je namelijk zo’n 925 euro en voor die met korte mouwen ben je al snel 838 euro armer. Het goede nieuws is dat je er dan wel bijloopt als een royal!

Bron: Freundin.de