De mooiste outfits met tweedehands items (en ja, ze zijn te koop)

Shop voor het goede doel!

De redactie dook in de eigen kledingkast en verzamelde feestelijke kleding en accessoires. Behalve de items die je hier ziet, is er nog meer tweedehands kleding te koop. Alle items vind je in de online shop Vinted. De prijzen zijn vanafprijzen, meer bieden mag altijd! Ga naar libelle.nl/vinted.

De volledige opbrengst gaat naar Voedselbanken Nederland.