De perfecte winterjas voor iedereen

Ga je op pad voor een nieuwe winterjas, dan hoef je daar geen hele dag voor uit te trekken. Met een beetje denkwerk vooraf slaag je supersnel. Stoer jack of elegante mantel? De ultieme checklist voor het kiezen van een winterjas.

Check 1: Past de jas bij jouw figuur?

Accentueer je sterke punten en verdoezel wat je minder graag laat zien. Heb je een slanke taille, kies dan een trenchcoat of parka met ceintuur. Heb je brede heupen, ga dan voor een jas met een wat bollere mouw. En ben je juist van boven wat voller, dan is een lange jas met een V-hals een goede keuze.

Check 2: Matcht de jas met je levensstijl?

Ga je elke dag naar kantoor of zie je veel klanten, dan is een geklede jas van wol of een andere zachte stof perfect. Ben je druk met het halen en brengen van je kinderen naar school, sport of muziekles en zit je ondertussen geregeld in de speeltuin, dan is een stevige parka of stoer jack geschikter.

Check 3: Wat moet erop en eraan zitten?

Ga je met de auto naar je werk en stap je zo ongeveer voor de deur uit, dan kunnen die drie regendruppels geen kwaad. Maar als je dagelijks door weer en wind op de fiets zit, dan is een capuchon wel fijn. En als je liever geen tas bij je hebt, dan moeten er wel zakken in je jas zitten voor sleutels, je portemonnee en je mobiel.

Check 4: Staat de jas bij je andere kleding?

Wat voor type ben je? Bij een spijkerbroek met sneakers staat een oversized jack of stoere parka perfect. Draag je elke dag een rok of jurk, dan is een langere jas in trenchcoatmodel een beter idee.

Check 5: Is de maat goed?

Dat een jas jouw maat heeft, wil niet zeggen dat je ‘m ook echt past. Kijk goed of de jas niet trekt aan de schouders als je hem helemaal dicht hebt. En strek je armen even naar voren. Je ziet dan meteen of de mouwen lang genoeg zijn.

Bonustip: pas je nieuwe winterjas aan met een trui eronder. Zo weet je zeker dat-ie lekker zit als je dikkere kleding aan hebt.

