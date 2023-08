De ‘Scandi haarlijn’ is dé haartrend van nu

Het gaat hier om een kleurtechniek die volgens social media helemaal hip, hot en happening is.

De Scandi haarlijn

Bij de Scandi haarlijn wordt alleen het haar rondom je gezicht subtiel opgelicht. Door dit gedeelte van je haar op te lichten, lijkt het net alsof je lekker in de zon hebt gezeten en je haren op natuurlijke wijze lichter zijn geworden. Het is een ultieme terug-van-vakantie-look, dus!

Subtiel of juist niet?

Je kunt de trend zo subtiel toepassen als je zelf wil. Zo kun je gaan voor een hele smalle sectie van je haar en slechts een fractie lichtere teint. Je kunt natuurlijk ook voor een baan van twee centimeter of meer kiezen en het contrast met de rest van je haar juist vergroten. Om de look zo natuurlijk mogelijk te houden en echt dat sunkissed-effect te krijgen, is het slim om niet meer dan één of twee tinten lichter te gaan.

Voor iedereen

Je ziet de trend momenteel veel bij blondines, waarbij de haren rondom het gezicht nóg iets blonder zijn gemaakt. Je hoeft echter niet blond te zijn voor deze trend. Ook roodharigen en brunettes kunnen voor een tintje lichter rondom het gezicht gaan. Bij donkerder haar is er wel meer onderhoud nodig. Waar blondines genoeg hebben aan een touch-up eens in de paar maanden, is het bij donkerder haar belangrijk om vaker te verven, om geeltinten te elimineren.

Vijf minuutjes

Kapper Jochen Vanhoudt laat aan Het laatste nieuws weten dat de behandeling zelf zo gepiept is: “We kleuren de babyhaartjes rond je gezicht en bij je voorhoofd gewoon een tint lichter, in de wasbak in het kapsalon. De kleur moet maar een vijftal minuten inwerken en je hebt een Scandi haarlijn.”

Don’t try this at home

De look staat volgens hem bij iedereen, maar hij raadt de techniek wel af als je een pony hebt: “Je haar moet opzij, in een middenscheiding of naar achteren vallen. Als het op je voorhoofd valt, zoals bij een pony, zal je deze kleuring niet zien.” En hij raadt het ook af om zelf aan de slag te gaan: “Wie het zelf thuis zou proberen, kan al snel te ver gaan in de ontkleuring en dan krijg je vlekken in je haar.” Staat genoteerd!

Bron: HLN, Elle