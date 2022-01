Na de Italiaanse, wavy en diving bob is er nu ook de boy bob.

Geen föhn

De boy bob is een stuk korter dan een doorsnee bob en heeft iets weg van de Franse bob. Het grootste verschil met dit kapsel is dat het niet te gestyled is. “Wat belangrijk is, is de textuur van de bob. Het moet een beetje losjes aanvoelen en vooral niet te stijf zitten,” legt de Britse haarstylist Luke Hersheson uit de Britse Glamour. Volgens de haarstylist kun je beter je haar laten drogen aan de lucht dan dat je er een föhn bij pakt.

Inspiratie

Inspiratie nodig? Deze kapsels kun je meenemen naar de kapper.

Bron: Glamour UK