Wat is slugging, hoe werkt het en krijg je hier écht zo’n mooie huid van? Wij praten je bij.

Over slugging

Nog nooit gehoord van slugging? Begrijpen we. Tracy Evans, gecertificeerde dermatoloog en medisch directeur van Pacific skin and cosmetic dermatology, legt aan Who What Wear uit dat slugging een proces is waarbij je het gezicht bedekt met een product als vaseline of een andere zware vochtinbrengende crème.

Die laag laat je vervolgens de hele nacht op je huid zitten. “Dit kan vooral relevant zijn voor mensen met een droge huid”, zegt Tracy. “Je legt hiermee een laagje over de huid waardoor die tijdelijk geen vocht kan verliezen.”

Beautyhack

Slugging is een begrip op Tiktok, maar vaseline wordt al jaren gebruikt als beautyhack. “Ik moest lachen toen ik zag dit een trend is”, vertelt dermatoloog Tiffany Clay aan The Washington Post. “Ik gebruik het al mijn hele leven. Ik ben opgegroeid met twee zwarte oma’s die mij en mijn neefjes en nichtjes altijd insmeerden met vaseline als we uit bad kwamen.”

Hydratatie

Verschillende experts zweren bij slugging. Onderzoeksarts Jetske Ultee schreef ook al eens over dit fenomeen op haar website. “Vaseline is een occlusieve stof, dit betekent dat de zalf de huid afsluit en op die manier hydrateert”, schrijft Jetske. “De huid wordt er inderdaad lekker zacht van, voelt gehydrateerd aan en vult de fijne lijntjes op.”

Volgens Jetske klopt het ook dat je huid gaat glanzen. “Een gehydrateerde huid glanst meer. Bij een droge huid heb je namelijk vaak ook schilfertjes op je huid, die het licht minder goed terugkaatsen.”

Huidtype

Wie last heeft van een droge huid kan zeker baat hebben bij slugging, maar het is niet voor ieder huidtype geschikt. Als je last hebt van een vette of gecombineerde huid kun je deze methode beter links laten liggen. Slugging kan dan zorgen voor puistjes. “Dit komt doordat vaseline de huid en daardoor ook de dode huidcellen, talg en bacteriën insluit in de huid”, schrijft Jetske hierover.

“De vette huid heeft waarschijnlijk ook geen laagje vaseline nodig. Je zou slugging wél kunnen uitproberen rond de ogen: daar is de huid vaak wat droger dan in de rest van het gezicht. Daar komen ook meer droogtelijntjes voor die je op deze manier een beetje kunt opvullen”, tipt de onderzoeksarts.

Zo verwijder je mee-eters met vaseline:

Bron: Who What Wear, Jetske Ultee