De trend van dit moment: roze, roze en nog eens roze

Think pink is nog nooit zo op het modebeeld van toepassing geweest als nu. Welke winkelstraat je ook bezoekt, het is roze wat de kledingrekken vult.

Het roze pak

Vorig jaar zagen we de roze ‘mannenpakken’ al in het straatbeeld opduiken. Dat pak kun je deze zomer gewoon weer uit de kast trekken. Als je de kleur echt volgens de laatste trend wilt dragen, dan ga je van top tot teen in knalroze.

Vijftig tinten roze combineren

Het is heel mooi om verschillende tinten roze met elkaar te combineren, maar ook harde sorbetkleuren passen mooi bij elkaar. Denk aan roze met vanillegeel, roze met pistache of roze met mango. Ook mooi: roze met nudetinten.

Ook in het najaar

En na de zomer hoef je je roze kledingstukken niet achterin je kast te stoppen. Pierpaolo Piccioli, de hoofdontwerper van modehuis Valentino, presenteerde eerder dit jaar zijn totaal roze herfst-/wintercollectie voor 2023. Het monochrome palet brengt volgens hem ‘het unieke karakter van de mens tot leven en is een manier om aan de realiteit van het dagelijkse leven te ontsnappen’.

Hot pink

Modecritici zijn razend enthousiast over de Valentino-collectie en hebben hot pink ook als dé kleur voor het komende winterseizoen bestempeld. En zo is roze niet alleen de kleur van het seizoen, maar van het hele jaar. Pink is here to stay.

