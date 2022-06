De ‘wet hair bun’: dit snelle en makkelijke kapsel is een ware zomerhit

Op warme zomerdagen is een makkelijk kapsel dat ook niet al teveel warmte vasthoudt wel zo fijn. Als uren voor de spiegel doorbrengen niet je ding is, dan is de wet hair bun dat waarschijnlijk wel. Dit kapsel wordt door bekend en onbekend wereldwijd gespot en zelfs voor de grootste haarkluns een makkie.

Je hebt geen dure stylingproducten of moeilijke accessoires nodig. Het enige wat je wél nodig hebt is een bos handdoekdroog haar (yes, dus geen föhn!), een klodder gel en een elastiekje.

Zo maak je de wet hair bun

Borstel je vochtige lokken voorzichtig met een zachte borstel om de ergste klitten eruit te krijgen. Doe dan een beetje haargel op je hand en verspreid over de hele lengte van je haar. Dit zorgt ervoor dat de kleine haartjes netjes op hun plek blijven.

Bijna klaar...

Pak daarna je haar bij elkaar in een lage staart, en ga nogmaals met de borstel van boven tot beneden door je haar, net zolang tot het glad en strak in een paardenstaart valt. Draai je haar in een knot en maak vast met een elastiekje. Hoe je de knot maakt, kun je zelf bepalen. Optioneel is haarlak om het geheel lang mooi te houden. Gebruik eventueel schuifspeldjes om de kortere haren ook naar achteren te houden.

Vind je de lage knot niks? Draai dan de knot hoger op je hoofd. Alle stappen blijven verder hetzelfde.

Bron: Popsugar