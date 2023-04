De zon komt eraan: dit zijn de mooiste lookalike designerzonnebrillen

Klassiek montuur

Een klassieker voor velen, deze bril van Prada. Door de neutrale kleuren matcht hij bij iedere outfit. Er hangt een prijskaartje aan, maar gelukkig vonden we een fantastische lookalike, gewoon bij Zara.

Helemaal fijn, want dit model heeft de noodzakelijke CE-3: een keurmerk dat alleen toegestaan wordt bij gecertificeerde goederen in Europa. Bij zonnebrillen moet er een uv-bescherming van minimaal 3 op zitten, simpel gezegd: alle zonnebrillen die worden verkocht moeten 100% uv-bescherming hebben.

Klassieke zonnebrillen van Prada en Zara Beeld Libelle

Bruine zonnebril, € 290 (Prada) en bruine zonnebril, € 19,99 (Zara)

Oversized look

Modehuis Celine ging dit seizoen weer voor oversized. Voor dit model liet het modehuis zich inspireren door de luxueuze badplaats Saint-Tropez.

Wij vonden ook een lookalike maatje oversized bij Zara. Door deze zonnebril word je op straat misschien minder snel herkend en valt je kater na een middagje terrassen ook minder op. Handig!

Zwarte oversized zonnebrillen van Celine en Zara Beeld Libelle

Zwarte oversized zonnebril, € 420 (Celine) en een zwarte oversized zonnebril, € 19,99 (Zara)

Hippe bril

Versace komt, zoals altijd eigenlijk, met een statement exemplaar. De bril is bij vele beroemdheden geliefd - en ook bij ons! Een goede lookalike scoor je bij H&M.

Hippe zonnebrillen van Versace en H&M Beeld Libelle

Donkere zonnebril, € 250 (Versace) en een ronde zonnebril, € 12,99 (H&M)

Vierkant

Voor wie een vierkant exemplaar wil, heeft Chanel een mooie variant. Deze zonnebril heeft het klassieke uiterlijk en de parels geven de zonnebril die extra touch. Oké, de zonnebril heeft geen parels aan de zijkant, maar verder is hij hetzelfde. En dat voor maar twintig euro. Wil je de Chanel-zonnebril helemaal kopiëren, dan moet je zelf nog even aan de slag met plakparels.

Een statement zonnebril van Chanel en Zara Beeld Libelle

Vierkante zonnebril, € 500, (Chanel) en een vierkante zonnebril, € 19,95 (Zara)

Piloten bril

Of je nu voor het klassieke Ray-ban model gaat of dit funky Gucci-exemplaar, de pilotenbril staat iedereen. Maar we hoeven er niet diep voor in onze buidel te tasten. C&A heeft een model dat er sprekend op lijkt. Het koord zit er bij deze bril helaas niet bij. Maar mocht je dat aanspreken, hebben ze bij C&A nog andere varianten met koord.

De piloten zonnebrillen van Gucci en de C&A Beeld Libelle

Vierkante pilotenzonnebril, € 480 euro (Gucci) en een C&A piloten zonnebril, € 9,99 (C&A)

