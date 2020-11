Warm en stijvol: dekbedjassen zijn weer hip deze winter

Deze winter kan de mode ons niet comfortabel genoeg zijn. Een wandeling is een een van de weinige activiteiten die we nog wel ongestoord kunnen doen en daar kleden we ons lekker warm voor aan. De dekbedjas had dus niet op een beter moment weer hip kunnen zijn.

Comfortabel en warm betekent niet dat je er niet stijlvol bij kunt lopen. Deze winter is de dekbedjas – of chiquer gezegd: de quilted coat – weer helemaal je van het. Een jas die voelt als een dekbed en óók nog stijlvol is: waar kunnen we tekenen?

Advertentie

Dekbedjassen zijn weer hip

De afgelopen jaren zagen we in de winter vooral veel ‘puffer jackets’ maar dit jaar gaan we dus weer voor een wat slanker model met de quilted jas. Een jas die al jaren favoriet is bij de Britse koningin Elizabeth, maar nu ook weer helemaal terug in het straatbeeld: