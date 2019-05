Op stap in Den Haag: híer kun je een dagje koninklijk shoppen zoals Máxima

Je zou verwachten dat Máxima en de andere Nederlandse royals de prachtigste collecties kleding en accessoires thuis laten leveren, maar niets is minder waar. In deze toegankelijke Haagse winkels kun je zomaar Máxima of Beatrix tegen het lijf lopen.

Vooral Máxima is vaak te vinden in de Haagse winkelstraten. Ze winkelt niet middenin het centrum van Den Haag, maar in de groene wijk Benoordenhout. Libelle’s Daphne ging op pad in deze chique stad om een route uit te stippelen zodat ook jij met een denkbeeldig kroontje kunt shoppen zoals het koninklijk huis.

De route

De route die we voor jou hebben uitgestippeld begint vanaf het Centraal Station van Den Haag en kun je het beste op de fiets doen. De fietsroute route leidt je door de prachtige omgeving langs luxe modewinkels tot de groentehofleverancier van het koningshuis en duurt zo’n 40 minuten – exclusief shoptijd natuurlijk.

Start

De koninklijke route begint op de fiets vanaf het Centraal Station richting Paleis Huis ten Bosch. Dit kun je doen zoals aangegeven op de route, maar het mooiste is via het ’s-Gravenhaagse Bos (voorbij het water waar Willem-Alexander Máxima ten huwelijk vroeg! Zie foto 2). Vervolgens fiets je via de Amerikaanse ambassade naar Landgoed Clingendael. Hier vind je een prachtig park met veel geschiedenis.

Jarreau en de groentekraam

Vervolgens fiets je naar de Van Hoytemastraat, in de volksmond de Hoytema. Hier vind je Patisserie Jarreau. Máxima komt hier graag af en toe een lekkernij halen en het is één van de meest befaamde patissiers van het land. Liever iets gezonders? Je zou het niet verwachten op het eerste gezicht, maar de groentestal op het midden van het plein levert alle groenten en fruit aan het koninklijk huis.

Van Nierop sfeer en verlichting

Om de hoek van de groentestal vind je Van Nierop sfeer en verlichting. “Het favo winkeltje van Beatrix”, grijnst een buurtbewoner. “Soms zie je ineens Beatrix naar binnen hollen en haalt ze daar allerlei schattige tierelantijntjes.” En dat begrijpen wij wel: stap je naar binnen, dan kom je in een uniek winkeltje vol lampenkappen, vaasjes, bloemetjes, servies en noem maar op. En dat al ruim 80 jaar.

Berry Rutjes en Oger

De uitgestippelde route stuurt je vervolgens met de fiets richting het centrum. Daar kom je vanzelf bij het Noordeinde terecht. Stap dan vooral even naar binnen bij Berry Rutjes hoedenontwerper. Hier scoort Máxima haar allermooiste hoedjes. Alleen al een lust voor het oog om te bekijken. En als je geluk hebt, mag je misschien nog een hoedje à la Máxima op. Toch nog even loeren bij de winkel waar Willem-Alexander zijn pakken koopt? Loop dan nog even binnen bij Oger.

Michael Barnaart en Steltman

We zijn de budgetwinkels bij het Benoordenhout voorbij, maar het is natuurlijk altijd leuk om inspiratie op te doen bij de luxe speciaalzaken. Bijvoorbeeld in de Papestraat bij één van Máxima’s favoriete ontwerpers Michael Barnaart van Bergen. Hij woont er zelf boven, dus als je eens een brandende mode-vraag over Máxima hebt, dan weet je waar je moet zijn. Iets verderop kom je bij Steltman juweliers: de juwelier waar Willem-Alexander de verlovingsring voor Máxima liet maken.

Alpina

Máxima is bij Alpina kind aan huis om haar vorstelijke bloemenboeketten te scoren. De bloemen zijn wat je ervan verwacht: kleurrijk, bloemerig en majestueus. Deze hofleverancier bestaat al sinds 1891.

Dungelmann

Honger gekregen na het shoppen? Dan is het misschien tijd voor De Koninklijke Croquette van slagerij Dungelmann. De trots van Den Haag en een favoriete snack van het koningshuis – want ja, ook zij hebben op z’n tijd zin in een broodje bal.

