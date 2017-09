Je denkt van niet, maar door deze kledingfoutjes lijk je juist ouder

De juiste kleding benadrukt je sterke kanten. Maar het tegenovergestelde is ook waar: sommige kledingstukken laten je zelfs ouder lijken! Dit zijn 5 veelgemaakte kledingfoutjes én tips om jonger voor de dag te komen.

De verkeerde kleur

Als je kleding draagt die niet matcht met de kleuren van je huid, haar en ogen, kan dat ervoor zorgen dat je grauw en vermoeid oogt. Kleuren die daar juist wél bij passen, laten je frisser en jeugdiger ogen. Hoe kom je erachter welke kleuren je staan? Doe bijvoorbeeld deze spiegeltruc waarbij je kleding als een sjaal voorhoudt, zodat je meteen ziet wat je wel en niet (meer) staat. Handig om af en toe te doen, want naarmate je ouder wordt, verandert ook de kleur van je gelaat en je haar. Je haar wordt bijvoorbeeld grijs en je huid kan valer worden. Dat heeft invloed op de kleuren die je al dan niet staan.

Zwart kleedt af, toch?

Zwart is perfect om wat extra’s pondjes te verhullen en de kleur is geschikt voor veel verschillende gelegenheden. Maar als je ouder wordt, kan zwart een sterk contrast vormen en de nadruk leggen op rimpeltjes en donkere randen onder je ogen en kin. Fan van zwart? Draag er een sjaal of ketting in een heldere kleur bij.

Verhullende kleding

We doen het allemaal weleens: jezelf lekker verstoppen in een wijde trui of colbertje. Maar in werkelijkheid lijk je zo juist vaak dikker. De oplossing? Benadruk je sterke punten! Als je een appelfiguur en dus een buikje hebt, kunnen dat je slanke benen zijn. Als je een peerfiguur en dus rondere billen en heupen hebt, dan heb je misschien weer een platte buik om te showen. In onderstaande video’s laat styliste Kristel van Fashionchick zien welke kleding goed staat bij zowel een peer- als appelfiguur.

Je draagt al jaren dezelfde bh

Ben je zo iemand die jaren met haar bh’s doet? Misschien wordt het dan tijd om te investeren in een nieuwe. Een bh die goed zit, zorgt voor een beter silhouet en je kleding zit automatisch beter. Investeer in kwaliteit en laat je goed adviseren over de maat. Stel de bandjes geregeld bij voor de juiste ondersteuning en koop weer op tijd een nieuwe bh. Wanneer dat ongeveer is? Hier lees je hoe lang een bh gemiddeld meegaat.

De verkeerde roklengte

Er komt een moment dat de lengte van je rok ertoe gaat doen. Als je hem te kort draagt, kan het geforceerd jeugdig overkomen, maar draag je hem te lang, dan kun je er juist te ouwelijk uitzien. Wat is dan de goede lengte? Bekijk de video om te zien wat modeontwerper Mart Visser qua ideale roklengte adviseert.

